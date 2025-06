Od Brooklyna niti besede: jasno sporočilo Davida Beckhama

Družina Beckham je dolga leta veljala za harmonično in povezano skupnost, ki je skupaj prestala številne izzive slave in življenja pod žarometi.

A zadnjih nekaj mesecev so v odnosih med njenimi člani vse bolj vidne razpoke, pri čemer nedvomno izstopa tisti med ostalimi člani in najstarejšim sinom Brooklynom, ki se je po poroki z Nicolo Peltz preselil v Združene države Amerike in se vse bolj oddaljuje od svoje družine, piše Glossy.rs.

Kljub vsemu je David Beckham ob dnevu očetov, ki ga v Veliki Britaniji praznujejo tretjo nedeljo junija, na instagram profilu svojim otrokom poslal ganljivo sporočilo, v katerem je jasno povedal, da bo vedno, ne glede na spore in trenutna nesoglasja, njihova opora.

»Moj najpomembnejši in najljubši poklic v življenju je biti oče ... Vsak dan vam povem, kako ponosen sem na vas in vedno, ne glede na vse, bom tu za vas ...« je zapisal David ter objavil fotografije iz srečnejših družinskih časov, na katerih so poleg njega in žene Victorie tudi njuni otroci Brooklyn, Romeo, Cruz in Harper.

V podobnem tonu se je oglasila Victoria Beckham, ki je v voščilnici ob dnevu očetov posebej poudarila, kako odličen oče je David in da so njuni otroci njegov odsev.

Zanimivo je, da je na večini fotografij, ki sta jih delila, v središču prav Brooklyn, in zdi se, kot bi ga tako želela povabiti nazaj v družinski krog, čeprav se javno ni oglasil in ni čestital očetu: ne za dan očetov in ne za nedavno podeljeno viteštvo.

David Beckham je bil namreč uradno imenovan za viteza in odslej nosi naslov Sir David, kar je zanj izjemna čast in priznanje. Victoria je ob tem delila skupno fotografijo in zapisala:

»Vedno je bil moj vitez v bleščečem oklepu, sedaj je to tudi uradno. Sir David! Kakšna čast, ne bi mogla biti bolj ponosna.«

A kljub vsemu dejstvo, da mu Brooklyn ni javno čestital, pušča grenak priokus in še spodbuja ugibanja o resnem ohlajanju odnosa med očetom in sinom.

Čeprav si družina Beckham še naprej prizadeva, da bi v javnosti delovala enotno in usklajeno, subtilna sporočila na družbenih omrežjih in odsotnosti s pomembnih dogodkov razkrivajo, da se za popolnim pročeljem skriva zgodba o ranjenih čustvih in družinskih nesoglasjih, ki še čakajo na svoj razplet.