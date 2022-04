Očitno je magnet za slabe fante: bo Rihanna samohranilka?

Plavati bi morala na mehkem oblačku čiste radosti in spokoja. Uživati v vsakem trenutku svoje prve nosečnosti, kar je Rihanni v prvih tednih, ko je konec januarja zakričala, da bosta z raperjem A$AP Rockyjem postala oče in mama, tudi uspevalo.

Nosečnost je želela preživeti sproščeno, spokojno, zadovoljno, osredotočena le na dojenčka. FOTO: Clotaire Achi/Reuters

Svoj vse bolj okrogli trebušček je ponosno kazala svetu, ni se menila niti za kritike, da hodi naokoli že tako rekoč v spodnjem perilu, da se je le videla nosečniška okroglina. Toda zvezdničino srečo so zakrili oblaki. Sprva se je morala pred manj kot dvema tednoma otepati govoric, da ji je ljubljeni nasadil roge, kar sta nato postavila na laž z romantičnim oddihom na njenem domačem otoku Barbados.

Čeprav bo malčka vzgajala v Los Angelesu, si želi roditi na Barbadosu in tam preživeti nekaj mesecev.

Vrnila sta se blaženo srečna, a se je ta radost razblinila, še preden sta zapustila losangeleško letališče. Komaj sta namreč dobro stopila z letala, že so policisti obkolili pevkinega izbranca in ga aretirali v povezavi z novembrskim streljanjem.

»Ta drama je zadnje, kar Rihanna v tem hipu potrebuje. Želi biti sproščena, zadovoljna, pomirjena, povsem osredotočena na prihod dojenčka. Namesto tega pa je pod gromozanskim stresom. Te aretacije z Rockyjem nikakor nista pričakovala,« je dejal vir.

Polmilijonska varščina

Dogajanje, ki je zdaj doživelo (prvi) vrhunec v raperjevi aretaciji, sega v november, ko so na eni od hollywoodskih ulic odjeknili streli, glavno vlogo pa je odigral očka v pričakovanju. Po sporu z znancem naj bi raper slednjega ustrelil – k sreči je krogla zgolj oplazila možakarjevo roko – in še z dvema po incidentu pobegnil s prizorišča. Vse od tedaj je policija preiskovala zvezdnika, zdaj pa očitno našla dovolj za njegovo aretacijo.

Ob navzočnosti odvetnika, ki ga je zvezdnik nemudoma zahteval, so ga zaslišali, popisali, nato pa po položeni varščini v višini dobrega pol milijona evrov izpustili na svobodo. Hkrati so s preiskovalnim nalogom na glavo obrnili Rockyjevo domovanje, vanj so vdrli s pomočjo rušilnega ovna, in odnesli več škatel dokaznega gradiva. Kakšnega, ni znano.

Z izbrancem sta se ravno vrnila z Barbadosa. FOTO: Osebni Arhiv

Zdaj spet diha svobodo, a najhujše ga morda šele čaka. Če bo spoznan za krivega le prestopka, ga namreč čaka tisočaka vredna denarna globa in do eno leto za zapahi, če bo kriv hujšega zločina, pa do štiri leta v državni kaznilnici, deset tisoč evrov kazni in nato še pogojna kazen. Skratka, Rihanna je upravičeno lahko pod hudim pritiskom, saj se zna zgoditi, da bo prva leta otrokovega življenja mati samohranilka.