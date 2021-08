Oče slavne pevke končno popustil

Očeta me je ves čas neznansko strah.

V preteklih nekaj mesecih se jedvakrat obrnila na sodišče z ganljivo prošnjo, naj jo vendar razreši (sodno določenega) skrbništva, zaradi katerega ima njen očeže 13 let popoln nadzor nad njenim življenjem, tako poklicnimi kot osebnimi vidiki, celo odločitev, ali se še sme poročiti in imeti otroke, naj bi bila v njegovih rokah. »Tu nisem le, da se rešim očetovega nadzora, temveč tudi, da ga obtožim zlorabe položaja skrbnika. Očeta me je ves čas neznansko strah,« je zvezdnica zaključila svojo zadnjo izpoved pred sodnico, zahtevala celo preiskavo očeta in zaprosila za nalog prepovedi približevanja. A jo je sodnica zavrnila, kot tudi naknadno prošnjo pevkinega odvetnika, naj vnovično zaslišanje pomakne s septembra na konec tega meseca, da bo Britneyjinega pekla morda že konec.Pevkin položaj bi moral še vsaj mesec in pol viseti v zraku, a se je zdaj zgodil gromozanski preobrat, ki ga verjetno nihče ni pričakoval. Kot strela z jasnega se je Jamie namreč odločil, da ugodi hčeri in bo odstopil z mesta skrbnika njenega premoženja. »Za umik sicer ni upravičenega razloga, a bo gospod Spears s položaja skrbnika sestopil, saj je to v najboljšem interesu njegove hčere,« je v imenu svojega varovanca spregovoril Jamiejev odvetnik.Bitke okoli Britneyjine kariere in njenega premoženja so trgale, morda celo nepopravljivo raztrgale družinske odnose Spearsovih. Nesrečna pop zvezdnica zlorabe in izkoriščanja namreč ni obtožila le očeta, ampak vso svojo družino. Zato je Jamiejeva vdaja pomembna zmaga za pevko, čeprav še zdaleč ne dokončna.Četudi se je strinjal z umikom, bo to storil ob pravem času. »Kljub temu da je bil nenehna tarča neupravičenih napadov, ne verjame, da je javna bitka s hčerko najboljše zanjo. Sodeloval bo z Britneyjinim novim odvetnikom in sodiščem ter pripravil vse za prehod na novega skrbnika njenega premoženja,« prvi koraki v to smer pa naj bi menda že bili narejeni. Vsekakor žarek svetlobe za pevko, a ne dovolj. Iz zvezdničinega odvetniškega tabora bi si namreč želeli – ter to tudi zahtevajo –, da ni prehodnega obdobja, ampak da se s položaja skrbnika nemudoma poslovi. Vrh tega pa ta preobrat ne pomeni, da bodo odstopili od zahtevka preiskave njenega očeta. »Vedenje gospoda Spearsa in drugih bomo še vedno imeli pod lupo in preiskovali, kam so šli njeni milijoni.«Ob nepričakovanem razpletu je gotovo najbolj zadovoljna Britney, oglasila se je tudi že njena mama, trdeč, da si je oddahnila ter dosegla to, kar je želela in zaradi česar je pred tremi leti sploh pristopila v skrbniško skupino. A jo je že napadel njen bivši mož, da v hčerinem življenju več kot desetletje ni bila prisotna in da je od nje zgolj vlekla denar, saj je bil Britneyjin denar tisti, ki je plačeval 150 tisočakov na leto za vzdrževanje vile, v kateri živi.