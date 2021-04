Oče Russlla Crowa umrl med poletom domov

Oskarjevec se je pridružil igralski zasedbi novega Thora, v katerem igra naslovno vlogo Chris Hemsworth. FOTO: Osebni Arhiv

Čeprav si v igralčevi družini delijo strast do filmske umetnosti, so uživali tudi v bolj preprosti, manj svetovljanski zabavi. Skoraj obsedeni so bili z žajfnico Dallas. »Vsak četrtek smo se zbrali v dnevni sobi, le tedaj smo lahko jedli pred televizijo, in gledali Dallas. Vsak četrtek, brez izjeme.«

Pred dnevi je završalo, da se jepridružil igralski zasedbi prihajajočega znanstvenofantastičnega spektakla iz Marvelovega vesolja, filmu Thor: Love and Thunder, ki ga v teh dneh snemajo v Avstraliji. A med pripravami na skrivnostno vlogo se je zgodila tragedija.Pred le dvema tednoma je z očetomše slavil njegov 85. rojstni dan, zdaj pa je začel pripravljati njegov pogreb. Zvezdnikov oče, s katerim si je bil Russell zelo blizu, je namreč umrl na poletu med Sydneyjem in Coffs Harbourjem na obali Novega Južnega Walesa, kjer je pred četrt stoletja z družino pognal korenine. »Dajali so mu umetno dihanje. Četrt ure, morda 20 minut. Na vse pretege so ga poskušali rešiti, tudi ko je letalo že pristalo, a brez uspeha,« je povedal eden od letalskih sopotnikov.Bil je najbolj nežna duša na svetu. Moški z iskrico v očeh in predrznim jezikom. Tako nekako je Crowe orisal očeta, s čigar nenadnim odhodom je odšel tudi delček njegovega srca. Je pa zvezdniku verjetno v precejšnjo uteho, da je vsaj zadnje pandemske mesece, ki so se izkazali tudi za zadnje mesece Jackovega življenja, preživel z njim.Ko se je Avstralija zaradi širjenja virusa zaprla, je igralec namreč sklenil zapustiti Sydney, kjer živijo tudi njegova bivša ženain njuna sinovain, ter se izolirati s starši na njihovi podeželski posesti. »Šole so bile spočetka sicer še odprte in nihče ni natančno vedel, kaj in kako. A pozneje, ko sem sinova povabil, naj karanteno preživita z menoj in dedkom in babico, sta se raje odločila za Sydney. Tega nikakor nisem mogel razumeti. Kako sta lahko ta širna odprta prostranstva, kjer lahko počneš marsikaj, zamenjala za zaprtje v najbolj obljudenem mestu z največ virusa? To mi ni šlo v račun,« je dejal Russell, na koncu kar malce prizadet, ko mu je mlajši, 14-letni Tennyson, po pravici odvrnil, da je tehtnico prevesilo dejstvo, da je v Sydneyju možnost dostave hrane na dom podjetja Uber Eats, ki k babici in dedku ne dostavlja. »Skratka, Uber Eats sta postavila nad očetovsko skrb.«Odločitev, da pandemsko karanteno preživi s starši, za Russlla ni bila težka. Ne nazadnje je o očetu vselej govoril le z največjo naklonjenostjo in ljubeznijo. »Družine nikoli ni vodil s trdo roko. Ne pomnim, da bi kdaj povzdignil glas, pred otroki pa tudi ni preklinjal. Namesto kletvic si je izmišljeval besede. Prvič je pred mano zaklel, ko sem bil star 16 let in me je učil vožnje,« je zvezdnik pobrskal po spominu. Naj vendar že dvigne nogo z jebene sklopke. John pa je tudi vselej poskrbel, da njegovim otrokom ni nič manjkalo.»Ko sem bil otrok, nismo imeli veliko, čeprav tega nikoli nisem izvedel od staršev. A sem med prisluškovanjem slišal tudi, da ju je skrbelo, kje napraskati denar za to in ono, kar je bilo za majhnega poba kar strašno slišati,« je dejal Crowe in nadaljeval, da pomanjkanja ni občutil, ker je bil njegov oče nadvse iznajdljiv. »Ne bom pozabil, kako je za par dolarjev na garažni razprodaji kupil palico in mi nato iz nje naredil kij za kriket. To je bila le grda stara palica, ki pa jo je z malo lanenega olja in barvnega traku za lopar spremenil v nekaj čudovitega. Prav ta kij je bil z menoj vso otroško ligo kriketa.«