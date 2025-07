Oče Melanie Trump obiskal Hrvaško: poglejte, s kom se je pogovarjal (FOTO)

Na proslavi 100. obletnice znamenitega zagrebškega hotela Esplanade se je med povabljenci pojavil tudi Viktor Knavs, oče nekdanje prve dame ZDA, Melanie Trump. Dogodek je privabil številne znane obraze, med katerimi so bile tudi osebnosti iz sveta politike, mode in zabave, piše Index.hr.

Knavsa so opazili v družbi Vladimirja Kraljevića, lastnika licence Miss Universe Hrvaška, poleg tega pa je poziral tudi s hrvaškim predsednikom vlade Andrejem Plenkovićem ter aktualno nosilko naslova Miss Universe Hrvaške, Lauro Gnjatović.

Z leve: Vladimir Kraljević s soprogo, predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković, Miss Univesre Hrvaška Laura Gnjatović in Viktor Knavs. FOTO: Neva Zganec/pixsell Pixsell

Viktor Knavs sicer redko stopa v ospredje, a odkar je Donald Trump drugič sedel na predsedniški stolček ZDA, je njegovo prisotnost v javnosti pogostejša.

Kdo je Vladimir Kraljević?

Vladimir Kraljević je dolgoletni hrvaški organizator lepotnih tekmovanj in lastnik licence Miss Universe Hrvaška, ki že desetletja deluje na stičišču šovbiznisa in mednarodnih povezav. Njegovo dolgoletno poznanstvo z Donaldom Trumpom izvira še iz časov, ko je Trump sam posedoval svetovno licenco Miss Universe – povezava, ki je prerasla v prijateljstvo. Poznata se namreč že 45 let.

Proslava ob 100. obletnici hotela Esplanade. FOTO: Neva Zganec/pixsell Pixsell

Kraljević je eden redkih ljudi z območja nekdanje Jugoslavije, ki ima neposreden dostop do notranjih krogov ameriške politične in poslovne elite. Njegova prisotnost na ekskluzivnih dogodkih, kot je bila tudi letošnja novoletna zabava v Mar-a-Lagu, potrjuje njegov status zaupanja vrednega gosta in prijatelja Trumpove družine.

Letos bo po več letih premora znova organizirano tudi tekmovanje Miss Universe Slovenije, ki ga pod okriljem Vladimirja Kraljevića z uradno licenco vodi slovenski podjetnik Ivo Boscarol, ki ima tudi tesne povezave z Viktorjem Knavsem. Finalistke so že izbrane, veliki lepotni dogodek pa bo potekal 3. septembra.

V luči tesnih vezi med organizatorji in Trumpovo družino se sprašujemo, ali bo kdo izmed članov te ameriške dinastije morda obiskal Slovenijo in dogodek podprl tudi osebno.