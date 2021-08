Oče Meghan Markle spet dviguje prah, hčer je označil za lažnivko

Thomas Markle (77), oče Meghan spet dviga prah. V intervjuju za GB News so ga vprašali, ali je Meghan lagali v intervjuju pri Oprah Winfrey. »Lagala je. Že leta laže. Lagala je glede poroke, kako lahko rečeš, da si se poročil tri dni prej, preden si se poročil? Njene laži so očitne, ne vem, kaj naj rečem o njih.« Thomas sicer sploh še ni srečal vnukov Archieja in Lilibet. Pravi, da je hčerino obnašanje zelo čudno in da se je, odkar je spoznala princa Harryja, povsem spremenila. »To je od njega. On vpliva nanjo.«



Thomas je dejal, da je to, kar delata hči in zet, nesprejemljivo. »Nerodno bi jima moralo biti, ker to počneta. Ni sprejemljivo, da sta mi pred leti dejala, naj ne govorim z mediji, potem pa onadva ure govorita pri Oprah.« Povedal je še, da se z njima ni slišal, odkar je odpovedal prihod na njuno poroko zaradi bolezni. »Če je tvoj oče v bolnišnici, ali te ne bi vsaj malo skrbelo, četudi si jezen nanj? Spremenila se je. NI več hči, kakršno sem poznal. Moja hči je bila bolj ljubeča oseba, oseba, ki daje. Ne vem, ali za tem stoji on, a mislim, da so jo Harry in njegovi prijatelji spremenili.« Poudaril je tudi, da jo ima zelo rad, a mu ni vedno všeč, kar počne.

