Oče Meghan Markle slavni hčerki napovedal tožbo

Ne le z britansko kraljevo družino, princ Harry in Meghan Markle si nista blizu niti z njeno družino (izjema je Meghanina mama Doria). Nekdanja hollywoodska igralka, ki se je leta 2018 poročila z vnukom britanske kraljice Elizabete II., že nekaj let ne govori niti s svojim očetom, potem ko je ta v zadnjem trenutku odpovedal udeležbo na hčerini poroki. Zdaj pa Thomas Markle (77) napoveduje, da bo slavno hčerko in njenega moža zvlekel na sodišče.



Thomas je fotoreporterju pred svojim domom v Rosaritu v Mehiki povedal, da bo tožbo vložil v bližnji prihodnosti. Zaradi svojega vse slabšega zdravja se boli, da nikoli ne bo spoznal svojih kraljevskih vnukov, malega Archieja (2) in njegove v začetku junija letos rojene sestrice Lilibet. Fotoreporterju je dejal, da sta majhna otroka in ne figuri na šahovnici, zato bo sodišče v Kaliforniji zaprosil za pravico, da vidi svoja vnuka.



Meghanin oče je bil kritičen tudi do namere svojega kraljevskega zeta, da objavi svoje spomine, ki naj bi na knjižne police prišli konec naslednjega leta, češ, kaj pa še ima Harry povedati po intervjuju z Oprah Winfrey in treh obiskih pri psihiatru. Thomas je bil v preteklosti kritičen do Meghan in Harryja, ki ju je označil za hladna, ker ga ne želita videti: »Še celo morilci s sekiro dobijo obisk svojih sorodnikov.« Prepričan je, da v odnosu s hčerko ni naredil nič narobe, vendar pa mu Meghan ne more odpustiti tega, da je zaradi težav z zdravjem odpovedal udeležbo na poroki in so se morali v zadnjem trenutku dogovoriti, da jo bo pred oltar odpeljal princ Charles, ter tudi, da se pogovarja z novinarji in da se je dogovarjal s paparaci za ekskluzivne fotografije.

