Oče Elona Muska: Michelle Obama je moški!

Oče Elona Muska, Errol, je bil potem ko je brez vsakršnih dokazov trdil, da je nekdanja prva dama Michelle Obama moški, na družbenih omrežjih deležen veliko kritik.

Ta teorija sicer že dolgo kroži med Ameriškimi skrajno desničarskimi skupinami, in jo je Errol, kljub temu da nima nobene realne osnove, skušal prikazati kot nekakšno splošno resnico.

Errol Musk o Michelle Obama

Med gostovanjem v podcastu Wide Awake Podcast z voditeljem Joshuo Rubinom je Errol sprva napadel nekdanjega predsednika Baracka Obamo, rekoč: »Vedno smo vedeli, da je Obama queer, poročen z moškim, ki se oblači kot ženska. To smo vsi vedeli, to je splošno znano.«

Ko se je voditelj na trditev, da je Michelle moški, odzval z začudenjem, je Errol dodal: »Seveda, kaj ne veste tega? Joan Rivers je to javno omenila, in mimogrede, dve tedna kasneje je umrla. Njo so pospravili, ja. Torej, to je splošno znano.«

Po poročanju portala Marca je Joan Rivers leta 2014 v šali izjavila, da je Michelle Obama transseksualka in jo označila za transseksualno prvo damo.

Njena izjava je bila mišljena kot provokativna šala, a jo je skrajna desnica kasneje izkoristila za širjenje teorij zarote o Obamovi.

Legendarna ameriška komičarka, televizijska voditeljica in igralka, je zaradi zapletov med operacijo umrla dva tedna kasneje, stara je bila 81 let, vendar med obema dogodkoma nikoli ni bila odkazana povezava, navaja Economic Times.

Errol Musk in kritika sina Elona

V istem pogovoru je Errol Musk kritiziral svojega sina, tehnološkega mogotca Elona in mu očital, da ni dober oče.

Govoril je o tragični smrti Elonovega prvega otroka Nevada Alexandra, ki je zaradi sindroma nenadne smrti dojenčkov (SIDS) preminul leta 2002, ko je imel samo 10 tednov, in povedal:

»Za dojenčka so preveč skrbele varuške in je v njihovem varstvu žal umrl. On zanj nikoli ni imel časa. Če me Elon sliši, me bo verjetno ustrelil. Imel je pet otrok z isto žensko, za vse so skrbele varuške, bilo je nenavadno stanje,« piše The Economic Times.

Elon je med drugim znan po tem, da ima vsaj 12 otrok.

Pred nedavnim je ameriška pisateljica, konservativna vplivnica in kolumnistka Ashley St. Clair šokirala javnost z objavo na družbenem omrežju X, v kateri trdi, da je mama njegovega 13. potomca.

St. Clairova pravi, da je otroka rodila pred petimi meseci, vendar je zaradi zaščite zasebnosti do sedaj molčala.

Musk mlajši je sicer že dolgo v sporu s svojim očetom in ga je nekoč opisal kot zlega in strašnega človeka.

Kritike Errola Muska

Uporabniki družbenih omrežij so se na platformi X odzvali na Errolove izjave in ga obsodili zaradi širjenja neutemeljenih govoric: »Si predstavljate, da bi verjeli temu človeku!« je zapisal eden od uporabnikov.

»Zakaj temu moškemu omogočajo medijski prostor?« se je spraševal drugi. Sledilo je veliko podobnih odzivov:

»To je absolutna neumnost.« »Ta tip je, bodisi idiot, bodisi popolnoma nor!« »Živ dokaz, da denar ne more kupiti pameti.« »Ni čudno, da je Elon takšen, kot je …«

Kaj se dogaja v zakonu Obamovih

Zadnje čase se pojavljajo špekulacije, da se Obamova ločujeta, saj je bila Michelle odstotna na nekaj odmevnih dogodkih, ki jim je prisostvoval njen mož.

A Barackova objava na dan zaljubljenih priča o nasprotnem. Ženi, s katero sta poročena 32 let, je ob fotografiji čestital za praznik ljubezni: »32 let poročena, a še vedno mi jemlješ dih,« je zapisal.

Michelle je isti posnetek delila na svojem instagram profilu in Obamo opisala kot svojo skalo, piše The Sun:

»Vedno je bil. Vedno bo. Srečen dan zaljubljenih, dragi!« je zapisala ob fotografiji.