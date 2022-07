Oče Elona Muska pri 76 letih dobil hčerko s pastorko: tako se je odzval sin

Želja Elona Muska, da bi imel pred poletom na Mars čim več otrok, je očitno dedna družinska lastnost. Njegov odtujeni oče Errol Musk (72 let) je pravkar razkril, da je s svojo nekdanjo pastorko Jane Bezuidenhout (30 let), ki je po naključju polsestra Elona Muska, dobil deklico. Prava španska serija, kajne?

Elon rojstva deklice, ki jo je oče dobil s polsestro Jane, ni komentiral, je pa očeta ob neki priložnosti označil za zlobca. FOTO: Brendan Mcdermid, Reuters

Elon Musk je pred kratkim pod tančico skrivnosti dobil dvojčka s 36-letno Shivon Zilis, a se je njegov oče odločil, da ga bo pri 76 letih zasenčil. Očitno ga je vodila pred tremi leti izrečena misel, da je edini razlog za naš obstoj na Zemlji razmnoževanje.

Mimogrede, to je Errolov sedmi otrok in drugi z njegovo nekdanjo pastorko. Oba imata tudi petletnega sina, rojenega leta 2017, a ne živita skupaj, kar Musk starejši opravičuje z veliko razliko v letih. »Vsak moški, ki se poroči z mlajšo žensko, se bo nekaj časa počutil lepega, tudi če se počuti zelo živahnega, vendar obstaja velika vrzel ... In ta vrzel se bo pokazala,« je pred nekaj leti povedal za The Sun.

Nikoli je ni imel za pastorko

Mimogrede, Errol se je poročil z Janino mamo Heide Bezuidenhaut, ko je bila Jane stara le štiri leta. Poročena sta bila 18 let in imela dva otroka. Ni jasno, kakšen je bil odnos Errola in Jane kot očima in pastorke, čeprav je Errol leta 2018 za Sunday Times povedal, da Jane v resnici ni imel za svojo pastorko.

Razkril je tudi, da sta se z Jane spet srečala leta 2017 (približno osem let po tem, ko se je ločil od njene matere). »Bila sva osamljena in izgubljena. Ena stvar je vodila k drugi - lahko temu rečete božji načrt ali načrt narave,« je nekoč izjavil. Nato je Jane označil za čudovito dekle in čudovito mamo.

Čeprav ni znano, v kolikšni meri je Errol dejansko vpet v življenje svojih otrok, je za britanske medije potrdil, da so bili Jane in njuna otroka v začetku leta pri njem v Južni Afriki. »Jane je prišla in tukaj preživela nekaj dni pred približno šestimi meseci. In otroci so mi začeli iti na živce, potem pa sem jih pogrešal, takoj ko so odšli,« je povedal in dodal, da ni zahteval testa očetovstva za svojo najmlajšo hčerko, ker je videti kot njegove druge hčere.

Družina rojstva ni sprejela

Hčerki sta po naključju Janini polsestri in s takšnim razvojem razmer v družini nista zadovoljni. Še vedno jim ni všeč, je dejal Musk starejši. »Še vedno jim je grozljivo, ker je njihova sestra, njihova polsestra.«

Glede tega, ali je končal s poskusi poselitve planeta, je Elonov oče rekel, da pušča vse možnosti odprte in da morda še ima otroke, za katere ne ve. Približno šest žensk trdi, da imajo otroka z menoj, je dejal in jih označil za oportunistke, poroča Blic. Vendar tudi noče ničesar zanikati, saj se zaveda, da bi mu lahko spomin ušel iz glave, sploh prej, ko je bil še mlajši. »Bilo je obdobje v Johannesburgu v 80. letih, ko sem šel vsak večer z drugo žensko. Imel sem veliko zmenkov. Tako da je čisto možno, da imam s kom otroka,« je povedal 76-letnik.

Elon, ki se je pred kratkim s Shivon Zilis, direktorico enega od svojih podjetij, razveselil dvojčkov, rojstva polsestre, ki jo je oče dobil s polsestro Jane, ni komentiral, je pa očeta ob neki priložnosti označil za zlobca.