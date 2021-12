Očarljivi gospod Živina obtožen posilstev

Za čednim milijonarjem, neulovljivim gospodom Živino iz serije Seks v mestu, je vzdihovalo na desettisoče žensk z vsega sveta, med katerimi pa nikakor ni bilo dveh, ki sta se predstavili pod psevdonimoma Zoe in Lily. Oni sta namreč pogledali za masko zapeljivega televizijskega milijonarja, tudi za masko nadvse všečnega Chrisa Notha, ki ga je upodabljal skoraj desetletje, ter uzrli spolnega plenilca, ki mu za ženski ni mar. S privolitvijo ali brez nje, zanj je pomembna zgolj njegova lastna spolna potešitev.

Chris Noth je pristal na hollywoodskem črnem seznamu, a policija ga še ne preiskuje. FOTO: Caitlin Ochs/Reuters

Boleče spomine sta sicer poskušali zakopati, a je promocija nadaljevanja serije Seks v mestu, ki je v teh dneh prišla na pretočno platformo HBO Max, odprla zapornice in spomini na posilstva so privreli na plan. »Obtožbe so lažne, to je meja, ki je nikoli ne bi prekoračil. Moja srečanja z njima, pa tudi z vsemi drugimi ženskami, so bila vselej sporazumna,« je zavrnil obtožbe.

Umazana sporočila

Zgodbi igralčevih domnevnih žrtev, ki se ne poznata, segata daleč narazen, prva je iz leta 2004, druga naj bi se primerila 11 let pozneje. Lily je 2015. napadel v svojem manhattanskem stanovanju, kamor sta zavila po nekaj pijačah v restavraciji.

»Poskušal se je mečkati z mano, ni odnehal. Slekel si je hlače in me prisilil, da ga vzamem v usta. Že v drugem trenutku pa sem bila prislonjena na stol in on za mano. Bila sva pred ogledalom, ko je seksal z menoj, ves čas sem jokala,« je v boleče spomine izpred šestih let zavila Lily. Podobno se ogledala spomni Zoe, danes 40-letnica, ki je Notha spoznala kot komaj 22-letno dekle, ki je leta 2004 prišlo v Hollywood, kjer pa so se ji sanje o luksuznem, filmskem življenju razblinile že po nekaj mesecih.

Zoe je ravno končala študij in dobila službo v podjetju, kjer so posle sklepali filmski veljaki. Med temi tudi Noth, ki jo je hitro opazil in se z njo, čeprav je bil več kot četrt stoletja starejši, začel brezsramno spogledovati, v registru zaposlenih pa se je dokopal tudi do njene telefonske številke in ji začel puščati precej umazana sporočila.

Zaradi priznanja seksa z Lily se je zvezdnikov zakon s Taro znašel v škripcih. FOTO: profimedia

Nekatera je slišala tudi Zoejina nadrejena, mimo nje ni šlo niti, da se je zvezdnik z mladenko precej očitno spogledoval, »a v tem nisem videla nič res škodljivega. Poleg tega je bil Seks v mestu na vrhuncu priljubljenosti, Noth pa je bil za našo firmo neprecenljiv.« A očitno sta mu slava in pomembnost dali občutek, da si lahko vzame, kar želi – to pa je bila Zoe, ki jo je povabil k bazenu v stavbi, kjer je bival in kjer je imela svoje stanovanje tudi Zoejina prijateljica.

Ni se ustavil

Na usodni dan se je vse začelo dokaj nedolžno. Zoe se je s prijateljico Chrisu pridružila v bazenu, igralec jo je spraševal o študiju in nadaljnjih načrtih, najbolj pa ji je popihal na dušo, ko ji je dal prebrati knjigo, ki naj bi bila temelj njegovega naslednjega projekta. »V Hollywoodu sem bila komaj dva meseca, ko je nekdo Nothovega kalibra želel moje mnenje!« ni pomišljala, ko jo je prosil, naj mu jo prinese v stanovanje, kamor se je moral vrniti zaradi službenega klica. A še preden je prestopila prag, jo je poljubil. V tistem je pomislila, da je s poljubom Živine dobila odlično anekdoto, a se je kmalu sprevrgla v grozljivko. Ko je namreč želela oditi, jo je povlekel k sebi, ji z drugo roko slekel krilo in spodnji del kopalk ter jo začel posiljevati. Podobno kot Lily od zadaj in pred ogledalom.

Vpila sem, naj neha. Prosila sem ga, ali si lahko vsaj natakne kondom, pa se mi je le režal.

»Bolelo me je. Vpila sem, naj neha. A se ni ustavil. Prosila sem ga, ali si lahko vsaj natakne kondom, pa se mi je le režal.« Po koncu je na majici opazila nekaj krvi in jo poskušala sprati, v drugem koraku pa je odšla v bližnjo bolnišnico in povedala, da je bila napadena. »Dobila sem nekaj šivov. Prišla sta dva policista, a jima nisem želela povedati, kdo me je posilil,« prepričana, da ji nihče ne bo verjel ter da bi jo javna obtožba stala službo.

Policijska preiskava (še) ni stekla, saj žrtvi uradne prijave (še) nista podali, je pa v luči obtožb agencija, ki je Notha doslej zastopala, igralca že črtala s seznama svojih varovancev. Prav tako ni več član igralske zasedbe serije The Equalizer. V škripcih se je znašel tudi njegov zakon s Taro Wilson. Ne ker bi obtožbam verjela, za zdaj se je spotaknila ob moževo priznanje, da se je z njima zapletel v vzajemen spolni odnos – in Taro, torej, vsaj enkrat prevaral.