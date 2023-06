Obžaluje potovanje med pandemijo (FOTO)

Nizozemski kralj Willem-Alexander praznuje 10-letnico vladanja in mediji objavljajo intervjuje s priljubljenim vladarjem, da bi ga rojaki še bolje spoznali. Willem-Alexander tako sodeluje v podkastu z naslovom Skozi kraljeve oči, v katerem je voditelju Edwinu Eversu zaupal, katerega od dogodkov najbolj obžaluje.

Kraljev rojstni dan, 27. april, je na Nizozemskem državni praznik. FOTO: Piroschka Van De Wouw, Reuters

»Velika napaka, ki je razjezila Nizozemce ter mene in mojo družino stala ugled, tudi priljubljenost, je bilo potovanje v Grčijo jeseni 2020. Takrat so veljali ukrepi za zajezitev širjenja covida-19 in ljudje so ostali brez počitnic, nikamor niso mogli, jaz pa sem z družino odletel v Grčijo. Mislim, da so bili upravičeno jezni, in svetovalci so mi povedali, da se bo to zgodilo, žal pa sem sam odločitev videl drugače. Mislil sem, da bom na ta način ljudem pokazal, kaj vse se da narediti vsem omejitvam navkljub. Razmere so se spreminjale iz dneva v dan, zato do zadnjega nisem vedel, ali bodo meje odprte in bomo lahko šli. Resnično sem hotel ljudem dati nekaj upanja, žal so oni mojo potezo razumeli drugače - da sem jih zapustil,« je bil iskren Willem-Alexander, ki se je po burnih odmevih, ki jih je njegovo potovanje sprožilo, že nekaj dni pozneje z družino vrnil in se javno opravičil.

Eno leto najmlajši Kraljica Beatrix je leta 2013 oznanila, da je bilo 33 let vladanja dovolj in da je čas, da »odgovornost za državo prevzame mlajša generacija«. Prestol je tako predala najstarejšemu sinu Willemu-Alexandru in postala tretja zaporedna nizozemska kraljica, ki je s položaja odstopila. Ko je Willem-Alexander zasedel prestol, je bil s 46 leti najmlajši vladar v Evropi, a mu je naziv že naslednje leto odvzel okronani španski kralj Felipe.

Willem-Alexander, ki je konec aprila dopolnil 56 let, je poslušalce presenetil tudi z informacijo, da je vpisan v register darovalcev organov. Da so ga sprejeli, ga je zelo razveselilo, toliko bolj, ker ga bremeni dejstvo, da v domovini ne sme darovati krvi. Na Nizozemskem je namreč vsem, ki so med letoma 1980 in 1996 več kot šest mesecev bivali v Veliki Britaniji, prepovedano darovati kri, saj se zdravstveni delavci bojijo izbruha bolezni norih krav. Willem-Alexander je na Otoku živel med letoma 1983 in 1985, ko je v Walesu obiskoval sloviti kolidž Atlantic College, ustanovo, ki je še vedno izjemno priljubljena med mladimi princi in princesami z vsega sveta.