Obžaluje, da je nastopila v sporni reklami

Njena hollywoodska kariera je v vzponu. Foto: Mike Blake/Reuters

Ne mara družabnih omrežij

Eden iz sklopa oglasov, ki so razburili javnost. FOTO: Osebni Arhiv

V Hollywoodu še ni prvokategornica

2000. je postala miss sveta.

Znano je, da ljudje vedno hrepenimo po tistem, česar nimamo, še posebno pa to velja za ženske in njihovo lepoto. Na njihovem občutku, da bi morale nekaj popraviti ali izboljšati, mastno služi dobičkonosna kozmetična industrija.Medtem ko se Evropejke in Američanke vsako poletje nastavljajo soncu, da bi postale privlačno zagorele, in so za popoln ten pripravljene tvegati celo zdravstvene nevarnosti, ki jih s seboj prinaša pretirano nastavljanje sončnim žarkom, bi številne Azijke dale vse, da bi njihova zagorela koža postala bolj bela. Na policah trgovin z lepotnimi izdelki v Indiji je težko najti negovalna sredstva, ki ne bi vsebovala tudi sredstva za beljenje kože.A čeprav je trend beljenja med ženskami zelo razširjen, je podoba v oglasu za kremo za beljenje kože spravilo v nemilost indijsko igralko. Zdaj se je 38-letna lepotica, ki so jo leta 2000 okronali za miss sveta, opravičila, sodelovanje v reklami za francoskega kozmetičnega giganta Garnier pa označila za »eno največjih napak v svoji karieri«. Opravičilo je zapisala v svoji biografiji Unfinished (Nedokončano). »Ne morem nazaj, da bi spremenila, kar sem naredila, lahko pa se opravičim, in opravičujem se res iskreno,« je zapisala.Problem oglasov, v katerih je sodelovala, pa ni le samo beljenje kože, pač pa tudi način, na katerega je bilo to v oglasih predstavljeno. Eden od njih denimo prikazuje igralko, kako izgubi fanta zaradi dekleta, ki je svetlejše polti kakor ona, in ga nato dobi nazaj, ko začne uporabljati kremo za posvetlitev kože. Ko jo je pred časom novinar Guardiana vprašal, kako se je počutila, ko je prvič videla oglas, je odgovorila, da je postala žalostna. »Videla sem samo sebe pri 13 letih, kako sem v kopalnici mešala zvarke, s katerimi sem poskušala posvetliti svoj ten,« je razkrila.Z leti je postala bolj samozavestna, njeno mnenje o beljenju kože pa se je popolnoma spremenilo. »Zelo ponosna sem, da sem temnopolta. Nikoli ne bi prepričevala nekoga, da mora postati svetel, če želi biti lep, saj tega ne podpiram,« je dejala v enem od intervjujev, ki jih je dala leta po snemanju spornega oglasa, in sprožila plaz očitkov, da je hinavka. Po družabnih omrežjih je zaokrožila njena fotografija iz oglasov za posvetlitveno kremo skupaj s citatom iz intervjuja. Prav te objave naj bi vplivale na njen odnos do družabnih omrežij, ki se je zadnja leta precej ohladil. V intervjujih rada omeni, da ji ti mediji niso najljubši, saj je v njih veliko »sovraštva in negativnosti«.»Živimo v svetu, kjer v veliki meri vlada kultura zavračanja, saj je lažje nekoga sovražiti kot pa si vzeti minuto časa za to, da bi razumel, zakaj nekdo počne določene stvari,« meni Priyanka, ki jo to stanje resnično skrbi. »Vedno sem bila nekdo, ki verjame v dobro v ljudeh, a zdi se, da svet drvi v drugo smer. Bojimo se drug drugega in drug v drugem vidimo samo slabo,« zvezdnica opozarja na škodljiv in uničevalen vpliv nesramnih spletnih komentarjev, s katerimi preplavljajo internet spletni troli.Kljub lepoti, s katero je osvojila svet, se Priyanka kot najstnica ni imela za lepo. Lepotnega tekmovanja se je pri rosnih 17 letih udeležila zgolj zato, ker jo je k temu spodbujal njen brat. Ko se je leta 2000 prijavila na tekmovanje, se ji niti sanjalo ni, da jo bodo najprej izbrali za najlepšo Indijko, nato pa bo postala celo miss sveta. Zmaga ji je odprla pot v Bollywood, pozneje pa še v Hollywood. A če si je v prvem že izborila status zvezdnice, se v drugem še ni prebila med prvokategornice.To pa se zna kmalu spremeniti, saj je prav pred kratkim vzbudila veliko pozornosti z vlogo v satirični drami The White Tiger (2021), pri katerem je sodelovala tudi kot producentka. Medtem ko je o svetli koži z leti spremenila mnenje, pa se njen odnos do lepotnih tekmovanj, ki so ji pravzaprav odprla pot v svet slave, ni spremenil. Prepričana je, da ne gre za ponižujoče ocenjevanje ženske lepote, pač pa za možnost, da ženske zablestijo z vsemi svojimi lastnostmi.