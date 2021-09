Obudili afero Lewinsky: Monica ponovno podoživljala škandal

Monica Lewinsky je dejala, da bi raje videla, da serije o tem sploh ne bi bilo, a je ni mogla preprečiti, zato se je odločila, da bo raje sodelovala.

je zaslovela pred več kot 20 leti, ko se je kot mlada praktikantka v Beli hiši nenadoma znašla v soju medijskih luči. Razlog je bila domnevna afera s takratnim ameriškim predsednikom, ki je vse skupaj sprva zanikal, a ga je resnica, ko je ta končno prišla na dan, skoraj stala stolček, močno je bil omadeževan tudi ugled mlade pripravnice.In čeprav bi večina mladenk tovrstno sramoto najraje pozabila, pa Monica Lewinsky, ki je julija praznovala 48. rojstni dan, na njen račun še vedno mastno služi. Od leta 1998 jo namreč pozna ves svet, ona pa je, kot kaže, ena tistih, ki so prepričani, da »nobena reklama ni slaba reklama«. Tako je denimo postala modna oblikovalka in se podpisala pod linijo torbic, bila je promotorka izdelkov za hujšanje, vmes je v Londonu magistrirala iz psihologije ter postala aktivistka, ki se bori proti spletnemu nasilju. Zdaj pa je v svoj življenjepis dodala še poklic producentke.Morda nič nenavadnega, če ne bi šlo za projekt, ki pripoveduje prav zgodbo, ki bi si jo ženske na njenem mestu najbrž želele pozabiti. Serija Inpeachment: American Crime Story je na male zaslone prišla v začetku tega meseca, skupno so posneli deset epizod, vse pa se vrtijo okrog škandala, ki sta ga zagrešila Clinton in Monica Lewinsky. Slednja je sicer dejala, da bi raje videla, da serije o tem sploh ne bi bilo, a tega ni mogla preprečiti, zato se je odločila, da bo postala del te, pravzaprav njene zgodbe. V seriji jo je upodobila, zvezdnikse je prelevil v osramočenega predsednika Clintona, njegovo ženopa je zaigrala