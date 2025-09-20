Obširen nepremičninski imperij, Armanijevi dediči so milijarderji

Sloviti modni oblikovalec Giorgio Armani je svojim dedičem naročil, naj po njegovi smrti v naslednjih 18 mesecih prodajo 15-odstotni delež podjetja, poroča ameriška poslovna revija Forbes.

Prav tako je določil, kdo so trije prednostni kupci. To so luksuzni konglomerat LVMH francoskega milijarderja Bernarda Arnaulta, francoski lepotni velikan L'Oréal, ki je v delni lasti milijarderke Françoise Bettencourt Meyers in njene družine, in Essilor Luxottica, največje podjetje za očala na svetu, ki je delno v lasti dedičev pred tremi leti umrlega Leonarda Del Vecchia, nekoč najbogatejšega človeka v Italiji. Druga možnost je, da najdejo kupca med luksuznimi modnimi skupinami podobne velikosti.

Luksuzni konglomerat LVMH francoskega milijarderja Bernarda Arnaulta je med prednostnimi kupci. FOTO: Stefano Rellandini/AFP

Forbes tudi piše, da morajo Armanijevi dediči v petih letih po njegovi smrti prodati od 30 do 54,9 odstotka podjetja istemu kupcu. Če ne, potem morajo podjetje uvrstiti na italijansko borzo ali mednarodni trg.

Trideset odstotkov prevzema 72-letni Pantaleo Dell'Orco, dolgoletna Armanijeva desna roka, preostalih 60 odstotkov pa si enakomerno razdelijo njegova sestra Rosanna Armani, stara 86 let, njen 55-letni sin Andrea Camerana ter Armanijevi nečakinji Silvana in Roberta Armani, stari 69 in 54 let, hčerki njegovega pokojnega brata Sergia.

Obširen nepremičninski imperij

Ta struktura velja le do prve transakcije, ko bo pet Armanijevih dedičev novemu kupcu prodalo 15-odstotni delež. Upravičeni bodo do čistega dobička od prve prodaje in izkupička od prodaje naslednjih 30 odstotkov podjetja (ali vse do 54,9 odstotka).

Prodajni proces bo vodil Dell'Orco, ki se je podjetju pridružil leta 1977. Forbes ugotavlja, da so Armanijevi dediči zdaj milijarderji. Dell'Orco ima v rokah 2,3 milijarde dolarjev, sledi mu nečakinja Silvana Armani, katere premoženje ocenjujejo na 1,1 milijarde dolarjev. Druga nečakinja, Roberta Armani, nečak Andrea Camerana in sestra Rosanna Armani pa naj bi imeli po približno milijardo dolarjev.

Zunaj podjetja je imel Giorgio Armani tudi obširen nepremičninski imperij. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Zunaj podjetja je imel Armani tudi obširen nepremičninski imperij. Prek holdinga L'Immobiliare je imel v lasti hišo v stavbi iz 17. stoletja v središču Milana, vilo na sredozemskem otoku Pantelleria s kupolastimi strehami iz lave, podeželsko graščino v Broniju, uro vožnje južno od Milana, 7500 kvadratnih metrov veliko hišo z bazenom v Saint-Tropezu in posestvo na pečini na karibskem otoku Antigva.