Obsedeni Tom Cruise: brez tega ne bo poroke

Zvezdnik ničesar ne namerava prepustiti naključju.
M. Fl.
26.08.2025 ob 09:00
M. Fl.
26.08.2025 ob 09:00

Tom Cruise svojo novo ljubezen Ano de Armas razvaja z ultra-romantičnim evropskim potovanjem na razkošni jahti, vendar pa skrivaj pripravlja tudi železno predporočno pogodbo, ki jo bo Ana morala podpisati, ko (če) se bosta uradno zaročila, razkriva RadarOnline.com.

»Je obseden z nadzorom in nadzoruje vsako podrobnost svojega življenja. Vsak, ki mu je blizu, mora podpisati kup dokumentov, kot so pogodbe o zaupnosti in podobno, ko gre za zakon, pa gre tudi za povsem nov nivo,« je pojasnil vir blizu igralca.

Po njegovih besedah  zvezdnik,  katerega premoženje znaša več kot 500 milijonov evrov, postavlja zelo natančne pogoje, ki se začenjajo z neizpodbitno predporočno pogodbo.

»Načrtuje, da bo pogodba pripravljena, še preden jo bo prosil za roko. Ko bo rekla da, bo vse pripravljeno za podpis. Pričakuje, da bo podpisala brez drame, in bo to urejeno, še preden oznanita zaroko,« je dodal vir in pripomnil:

»Nor je na Ano, a se je že opekel in čuti potrebo po zaščiti.«

37-letna Ana s 63-letnim Cruisom sodeluje pri filmskih projektih. Govorice o romanci so se razplamtele potem, ko so igralko na valentinovo videli s Tomom na večerji v Angliji.

Pretekli neuspehi Toma Cruisa 

Za njim so trije propadli zakoni z igralkami Mimi Rogers, Nicole Kidman in Katie Holmes.

Zato je, kot je pojasnil vir, zvezdnik zelo previden in bo storil vse, kar bo lahko, da bi se izognil morebitnim težavam s četrto izbranko. Zlasti potem ko ga je leta 2012 z vlogo za ločitev presenetila Katie Holmes, mama njegovega edinega biološkega otroka Suri.

 »Tom ne želi Ano siliti v kakršenkoli sporni dogovor. Želi le, da bi bilo vse jasno in nedvoumno.«

Viri pravijo, da Ana najverjetneje ne bo imela težav s podpisom pogodbe, saj ta priča o tem, kako zelo si njen dragi želi začeti njuno skupno življenje.

Cruise si želi poroke v Londonu z veliko, razkošno zabavo in že načrtuje velik dogodek, še navaja Radar Online.

Zavrnil je Donalda Trumpa

Ne le z odmevno romanco z de Armasovo, je Tom dvignil precej prahu tudi, ko je zavrnil nagrado Kennedyjevega centra, ki mu jo je želel podeliti Donald Trump. Bil je med izbranimi za nagrado za življenjsko delo, a jo je po poročanju portala The Blast zavrnil zaradi časovnih neskladij.

Cruise je sicer znan po tem, da se izogiba politiki, kar je sprožilo ugibanja, da je nagrado zavrnil prav zaradi Trumpa. Predsednik je namreč izjavil, da je bil približno 98-odstotno vpleten v izbor letošnjih prejemnikov nagrade Kennedyjevega centra.

Trump je trdil, da je več nominiranih zvezdnikov zavrnil, ker so bili preveč "woke", in je zato izbral zvezde, kot so igralec Sylvester Stallone, zvezdnik Broadwaya Michael Crawford, rock skupina KISS in disko ikona Gloria Gaynor.

Preberite še:

 

Zvezdnik je opustil pravo ime: v ozadju je žalostna zgodba
Le redki vedo, kakšno je pravo ime Toma Cruisa in zakaj se mu je odpovedal.

 

To bo doletelo Toma Cruisa in Dolly Parton
Igralec Tom Cruise in pevka Dolly Parton bosta letos prejela častna oskarja za življenjske dosežke.

 

Tom Cruise kot bankomat: toliko je plačal, da je prispelo njegovo dekle
Ko gre za izkazovanje ljubezni, zvezdnik ne skopari.

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

