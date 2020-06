Oboževalec se ji ne sme več približati

Zvonil brez rokavic

leta se ji ne sme približati na manj kot 91 metrov.

GLAS 18-letnez zeleno-črnimi lasmi je šele lani zadonel na svetovni glasbeni sceni, a je bilo v hipu jasno, da bo nekoliko darkerska najstnica postala glas svoje generacije. Že z debitantskim albumom si je namreč prislužila šest grammyjevski nominacij, odnesla je pet odličij, tudi štiri v glavnih kategorijah. In postala ne le absolutna zmagovalka večera, ampak tudi komaj tretja glasbenica v 62-letni zgodovini podelitve, ki ji je to uspelo, in najmlajša s tem rekordom. A s tolikšnim uspehom običajno pridejo tudi temačnejše plati slave, kar je dekle že občutilo.Pevka je tako navdušila 24-letnega Newyorčana, da je prestopil vse meje. V zgolj dveh majskih dneh je pred njena vrata prišel kar sedemkrat, zaradi česar mu je losangeleško sodišče izdalo prepoved približevanja. Nadaljnja tri leta se pevki in njeni družini ne sme približati na manj kot 91 metrov, izogibati se mora tudi njenega losangeleškega doma, kjer prebiva s starši, in Billiejinega delovnega mesta.Četrtega maja je pri Eilishevih pozvonilo. Pred vrati pa Prenell, ki je v želji, da bi videl dekle, ki mu je ukradlo srce (in verjetno tudi nekaj pameti), pripotoval iz New Yorka, torej je premagal skoraj štiri tisoč kilometrov.»Morda se motim, toda ali je tukaj doma Billie?« je vprašal. Čeprav so neznancu po domofonu povedali, da se je zmotil, je vztrajal. Spet se je pojavil zvečer, zato je pevkina družina poklicala zasebno varnostno službo. »Medtem ko smo čakali na varnostnike, se je Rousseau udobno namestil na naši verandi, začel brati, to pa je prekinjal z občasnimi monologi,« v sodnih spisih navajajo zvezdničine besede. »Moj oče ga je večkrat prosil, naj odide, a vse zaman. Nikamor se ni želel premakniti.«V zgolj dveh dneh, 4. in 5. maja, je torej kar sedemkrat prišel k hiši in se vedel nepredvidljivo, je še povedala pevka. Neprijetne občutke zaradi vsiljivosti neznanca je stopnjevalo dejstvo, da je v ZDA tedaj že razsajal smrtonosni koronavirus, najhuje prav v New Yorku, od koder je pripotoval Prenell. »Petkrat se je pri hiši pojavil brez zaščitne maske, prav tako ni nosil rokavic, a se je pogosto dotaknil kljuke in zvonca.«Zaradi nadlegovanja je policija Newyorčana aretirala in poslala nazaj v veliko jabolko, izrekli so mu tudi začasno prepoved približevanja, ki jo je sodnicapodaljšala za tri leta. Pevkin odvetnik je poskušal doseči prepoved približevanja za pet let, a se je sodnica odločila za tri, ker da Prenell potem ni več poskušal navezati stikov. Poudarila pa je, da se sodni odlok lahko v vsakem trenutku spremeni in dopolni, če bo treba. T. P.