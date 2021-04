Oboževalci v šoku: umrla je članica legendarne skupine (VIDEO)

Članica nekdaj popularne skupine The Kelly Familyje umrla v starosti 45 let. »Naša ljubljena sestra Barby je umrla pred nekaj dnevi po kratki bolezni,« je družina Kelly objavila žalostno novico na facebooku. »Globoko smo žalostni in vas prosimo za razumevanje, da tega trenutno ne komentiramo. Barby bomo neskončno pogrešali in jo vedno nosili v srcu. Hvala za sočutje in molitve,« so še sporočili javnosti.The Kelly Family je ameriška glasbena skupina irskega porekla, katere člani so številčna družina. Na njihovem repertoarju so pretežno rock, pop in folk pesmi. Velike uspehe so poželi v mnogih evropskih državah in tudi v drugih delih sveta, zlasti pa v Nemčiji, državah Beneluksa, Skandinaviji, Poljski, Španiji, na Portugalskem in seveda v Sloveniji. Od začetka 80. let do danes so prodali več kot 20 milijonov albumov.