Hrvaški pevec umrl zaradi poškodb v prometni nesreči

Pred enim tednom se je hrvaški pevec in nekdanji član skupine Novi fosili(65)hudo ponesrečil na Ravni Gori v Gorskem kotarju, ko je iz neznanega vzroka zletel s ceste, ob tem pa je padel iz vozila. Takoj po nesreči je njegova ženavse njegove privržence prosila, naj molijo za njegovo zdravje.Teden dni so se zdravniki borili za Dujmićevo življenje, vendar so bitko žal izgubili. Nekdanji član Nvih fosilov in avtor njihove glasbe (tudi tiste na plošči Budi uvijek blizu, ki je bila prodana v 500.000 primerkih) je zaščitil ime skupine in ga po svojem odhodu prepovedal uporabljati.Dujmić je v zadnjih letih sicer veliko časa preživel na sodiščih, imel težave z mamili in bil celo v zaporu zaradi družinskega nasilja.