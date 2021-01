Oboževalci v šoku: glasbeni velikan končal na intenzivni negi

Reperska legenda

Dr. Dre je zaslovel skupaj z zasedbo N.W.A., kasneje pa se je podal na samostojno glasbeno pot. Na glasbeni sceni je že okoli 35 let, sodeloval pa je s številnimi znanimi glasbeniki, med njimi so Eminem, 2Pac, Snoop Dogg in Kendrick Lamar.

(55) je moral zaradi možganske anevrizme v ponedeljek na zdravljenje v bolnišnico. Velikana reperske scene so v ponedeljek sprejeli na intenzivni oddelek bolnišnice v Los Angelesu. V torek je bilo njegovo stanje že stabilno.Na instagramu je v torek zvečer zagotovil, da se počuti dobro. »Dobro sem in sem deležen odlične oskrbe zdravstvene ekipe. Kmalu bom odšel iz bolnišnice in se vrnil domov.«Ob tem se je, kot je njegovo pravo ime, zahvalil zdravstvenemu osebju bolnišnice ter svoji družini, prijateljem in oboževalcem za vse dobre želje.