Oboževalci šokirani: Marilyn Manson na bogoslužju in oblečen v belo (VIDEO)

Po sodelovanju z Marilynom Mansonom na novem albumu Donda se Kanye West še naprej druži z glasbenikom, ki se na sodišču bori proti obtožbam o spolni zlorabi več žensk. Tokrat se je kontroverzni rocker udeležil nedeljskega bogoslužja. Oblečen v belo in z napol pokritim obrazom je stal v prvi vrsti gospel zbora. V nekem trenutku sta se Kanye in Manson med bogoslužjem priklonila, se dotaknila s čeli in zaprla oči. Nedeljskega bogoslužja se je udeležil tudi Justin Bieber, posnetek, ki se je pojavil na twitterju, pa kaže, kako pevec stoji med Kanyejem in Mansonom ter poje na mikrofon.

Kanyejeva odločitev, da na bogoslužje povabi nekoga, kot je Manson, je na omrežjih izzvala večinoma negativne odzive – poleg tega, da ima rocker v javnosti podobo nekoga, ki je popolnoma v nasprotju s krščanskimi načeli, so glavni razlog za nasprotovanje obtožbe o posilstvu, s katerimi se sooča.