Oboževalci so šokirani: tekmovalca Kmetije pretepli in zabodli (FOTO)

»Ne vem, kako je prišlo do situacije, da sem bil pretepen in zaboden s hladnim orožjem, niti kdo je to storil,« je povedal Ante Baždarić (25) iz Splita, ki se ga mnogi spominjajo po sodelovanju v priljubljeni oddaji Nove TV Kmetija (Farma). V četrtek je objavil fotografijo iz bolniške postelje in šokiral sledilce.

Bilo je v soboto v nočnih urah. Z očetom sem šel dol na nekaj pijač. Srečali smo se z ekipo, čez nekaj časa pa se je oče odločil, da gre domov, nagovarjal je tudi mene, a sem ostal – je pojasnil Ante in dodal, da se od tistega trenutka ne spomni ničesar. Nekdanji udeleženec resničnostnega šova je trenutno v domači oskrbi. Kot je povedal za Večernji list, ima pretres možganov, hematome po glavi in ​​telesu, zlomljen prst na nogi, vbodno rano in še nekaj drugih poškodb.