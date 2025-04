Oboževalci se norčujejo iz Beyonce, razlog pa cene vstopnic

Nova turneja super zvezdnice Beyonce je že pred začetkom naletela na različne odzive in kritike. Eden izmed glavnih očitkov je bil, morda nekoliko presenetljivo usmerjen v nizke cene vstopnic, te so namreč v nekaterih primerih primerljive s cenami obrokov v restavraciji s hitro prehrano.

Tako so denimo vstopnice za koncert v SoFi Stadiumu v Los Angelesu na voljo že za 20 dolarjev (17,54 evra), kar je dejansko manj kot obrok, ki vključuje velik hamburger, krompirček in pijačo. Zanj je treba namreč v Kaliforniji odšteti 21,39 dolarja.

Nekateri oboževalci so zaskrbljeni, da je tako nizka cena morda prvi korak do odpovedi koncerta. Vstopnice se namreč prodajajo izredno slabo, manj kot en teden pred začetkom turneje je namreč na voljo še ogromno vstopnic, ki so bile v Beyoncejinih zlatih časih razprodane v dnevu ali dveh.

Zato se sprašujejo, ali so cene znižali v upanju, da bodo le napolnili sedeže, za zvezdnico Beyoncejinega kova se pač ne spodobi nastopati pred na pol praznim stadionom. Vstopnice tik pod odrom sicer niso tako zelo poceni, tisti, ki bi se eni najuspešnejših glasbenic vseh časov radi najbolj približali, bodo zanje odšteli 1500 dolarjev.