Oboževalce pustil na cedilu

Arnie pri telesni vadbi nima meje in zna pretiravati. FOTO: Osebni Arhiv

Nogo si je poškodoval že pred petimi leti.

Šest, sedem evrov odštejete, da vidite svoje zvezdniške idole na velikem platnu. A da bi hollywoodskega težkokategornika videli tudi v živo ter mu ob tem celo postavili vprašanje ali dve, za to je marsikdo pripravljen odšteti znatno več. Tudi več kot desetkratnik tega, kolikor so oboževalci avstrijskega hrusta odšteli za vstopnico na festival Arnold Sports Festival, ki se je minuli konec tedna odvijal v angleškem Birminghamu in kjer naj bi se filmski mišičnjakpojavil osebno. Tam pa so se njegovim ljubiteljem kotički ust pobesili v grenkem razočaranju, o Arnieju namreč ni bilo niti sledi. Njegov obraz je zaživel le na velikem platnu prek videoklica.V soboto bi moral akcijski zvezdnik prileteti v Anglijo, a mu je načrte prekrižala poškodba noge. »Grozno sem razočaran, da se ne morem podati na pot zaradi svoje noge. Poškodoval sem si jo, stopalo in meča, po zdravnikovem nasvetu pa ostajam doma,« je pičlih 24 ur, preden bi se moral pojaviti pred trumami oboževalcev, sporočil prek družabnih omrežij in dodal, da se bo vsake toliko vseeno oglasil na videoklicu. Precej slaba uteha za vse, ki so le zaradi njega iz denarnice potegnili stotaka. »Nalašč si čakal do zadnje minute, da nam to sporočiš. Sram te bodi!« besa, pomešanega z razočaranjem, niso skrivali njegovi sledilci na platformah. »Želim vračilo denarja!« so bile razjarjene opazke, ki jih ni pomirila niti Schwarzeneggerjeva obljuba, da se bo na festivalu prihodnje leto vsekakor pojavil.Kakšna poškodba ga v teh dneh pesti, ni razkril. A znalo bi biti, da se mu je vrnila stara izpred petih let, ko je, kot zdaj, po Los Angelesu kolesaril z dokolensko longeto. Na isti nogi. »Preveč in predolgo sem tekel, pretiraval s počepi, na splošno pretiraval s telesno vadbo,« tudi tedaj ni povedal, kako se je poškodoval. Zgolj čemu, in da mu je noga grozljivo zatekla.