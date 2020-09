Oboževalca skoraj kap: toliko hrvaški zvezdnik računa za dve uri

Hrvaški pevec Tony Cetinski se zadnje čase v medijih pojavlja kot goreč nasprotnik zaščitnih ukrepov v zvezi s koronavirusom in glasni nasprotnik obveznega cepljenja v povezavi z novim virusom.



Lani je njegova žena prebolela lažjo možgansko kap, po kateri pa po pevčevih besedah nima trajnih posledic. Cetinski, ki je bil pred časom veliko na sodišču zaradi povzročitve prometne nesreče, v kateri je umrl starostnik, se danes posveča predvsem zdravemu načinu življenja in vadbi po programu Marija Mlinarića.



Nastopanje in veliki koncerti so v teh časih praktično nemogoči, zato se vsak umetnik znajde po svoje. Cetinski se je vrnil k stari ljubezni in ponovno začel vrteti glasbo na zabavah. To je počel že pred leti, še preden je zgradil svojo uspešno pevsko kariero. A nekega oboževalca je presenetila visoka cena za dve uri nastopa. Cetinski je zapisal, da računa 15 tisoč kun, to je cena brez DDV. Celotna cena za dvourni nastop tako nanese več kot dva tisoč evrov.



Oboževalcu se je cena zdela smešna in se ni odločil za najem glasbenika. Glasbenik mu je zabrusil, da cena ni smešna in da ni kakšen amater, ki bi glasbo vrtel s prenosnika, ampak uporablja prave plošče.