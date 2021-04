Obnovili obleko Ane Pavlove

Ana Pavlova še vedno nosi naziv najboljše balerine vseh časov. FOTO: Wikipedia

Hranijo jo v Londonskem muzeju, kjer so njeno obnovo posneli v petdelni seriji videov.

V Londonskem muzeju so restavrirali baletno obleko, ki jo je ruska balerinanosila na vrhuncu svoje slave. V njej je nastopila v kratkem baletnem solu Umirajoči labod v koreografiji ruskega plesalca in koreografaKot so po pisanju britanskega BBC sporočili iz muzeja, je omenjena obleka resnično izjemen kos iz njihovega arhiva. Dodali so, da manj kot štiri minute trajajoči solo Umirajoči labod velja za mejnik v zgodovini baleta.Balerina ga je v 20. letih minulega stoletja ob številnih priložnostih izvajala v Londonu, pri občinstvu je postal izjemno priljubljen.Obleka je izdelana iz več slojev tila, želatinskih bleščic, gosjega perja in svile in je izjemno občutljiva, zato v muzeju običajno ni razstavljena. Restavratorka za tekstilje potrebovala več kot 100 ur, da ji je vrnila prvotni sijaj. Proces so zabeležili v petdelni seriji videov.AnaPavlova se je rodila 31. januarja 1881 v Sankt Peterburgu. Živela je z ovdovelo materjo, ki jo je za deveti rojstni dan odpeljala v Marijino gledališče na baletno prestavo Trnuljčica. Čez dve leti se je vpisala v baletno šolo na Gledališki ulici. Ob pomoči genialnega učiteljaje trdo delala in krepila svoje telo.Petnajstletna je preplesala svet, najprej v skupini, potem pa samostojno. Umrla je med poslovilno turnejo na Nizozemskem, zaradi pljučnice, stara 49 let.