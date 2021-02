Obletnico treznosti zaznamovala s tekilo

Med zvezde jo je ponesla vloga v prvem filmu franšize Noč čarovnic. FOTO: Cover Images

Njen očeje bil eden najbolj oboževanih igralcev svoje generacije, mamopa je med nesmrtne zvezde ponesla vloga v kultni srhljivkiPsiho. Pri komaj dvajsetih letih je sledila maminim stopinjam in z glavno vlogo v grozljivki Noč čarovnic tudi sama čez noč postala slavna.Kot po maslu ji je šlo v ljubezni: pri 25 letih je v reviji Rolling Stone videla fotografijo scenarista in igralcain prijateljici rekla: »S tem moškim se bom poročila.« Želja se ji je čez nekaj mesecev uresničila in z Guestom sta si ustvarila družino. Rodila sta se jima dva otroka. A vsi njeni osebni in profesionalni uspehi, ob katerih se je zdelo, da jerojena pod veliko bolj srečno zvezdo kot marsikdo, je niso obvarovali pred željo po omami. V brezno odvisnosti od alkohola in mamil je zdrknila po 14 letih zakona, v letih, ko je njena kariera cvetela. »Dobivala sem vse več dela, vse več slave, pozornosti in občudovanja.A sočasno je vse hujša postajala moja odvisnost,« je pred časom priznala zvezdnica. Prav prejšnji teden je minilo 22 let, odkar je odvisnost premagala.»Nekoč, pred mnogimi leti, v galaksiji daleč stran, sem bila mlada zvezda v vojni sama s sabo. Takrat se tega nisem zavedala. Šla sem, kamor me je poneslo. Skrivala sem. Bila sem tako bolna kot moje skrivnosti,« je ob obletnici treznosti na instagramu, ob objavi fotografije, na kateri drži v roki kozarček tekile, zapisala 62-letnica ter se zahvalila bogu in ljudem, ki so ji pomagali na pravo pot. »Uspelo mi je ostati trezna vsak dan posebej, dan za dnem, 22 let,« se je pohvalila, posnetek, ki jo spominja na najbolj temačna leta njenega življenja, pa posvetila vsem, ki se še vedno borijo s svojimi demoni. Vsem, ki se borite, in vsem, ki ste na poti. Z vami sem,« je zaključila zapis.V pekel odvisnosti od alkohola in tablet jo je pahnila lepotna operacija, po kateri je, da ne bi čutila bolečin, začela jemati protibolečinske tablete. Deset let pozneje, leta 1998, je bila z njimi tako zasvojena, da je med kuhanjem družinskega kosila avtomatično segla v žep ter pest protibolečinskih tablet mimogrede poplaknila s kozarcem vina. Gesto je opazil družinski prijatelj, ki je bil na obisku. »Vidim te, Jamie. Tebe in tvoje tabletke. Mislim, da si čudovita in neverjetna, a v resnici si mrtva ženska,« jo je spodbudil, da je začela razmišljati o svojem početju. A trajalo je še nekaj mesecev, preden je obiskala srečanje zasvojencev. Dokončna odločitev je padla med prebiranjem kolumne na temo odvisnosti od vicodina, s katero se je spopadala. Od dne, ko je prvič odšla na srečanje odvisnikov, ostaja trezna.Z odvisnostjo se je Jamie srečevala že kot otrok. Njen očeje posegal po alkoholu in trdih drogah. »Vsi smo vedeli za njegove težave. Imela sem šest bratov in sester. No, pet, saj je moj bratpri 21 letih umrl zaradi prevelikega odmerka heroina. In nekaj časa sem bila edina izmed Tonyjevih otrok, ki sem z njim še govorila. Droge sva si celo delila, enkrat sva skupaj vlekla kokain,« je pred leti priznala zvezdnica. Odnos Jamie in drugih otrok z očetom je bil nasploh problematičen. Pred smrtjo je razdedinil vse svoje otroke, očetovstvo pa ga po Jamiejinih besedah ni nikoli zanimalo.Odkar se ji je uspelo izvleči iz krempljev odvisnosti, Jamie opozarja na problem in opogumlja tiste, ki se trudijo, da bi tako kot nekoč ona našli pravo pot. Kjer koli že je, obiskuje srečanja odvisnikov. »Verjetno sem se jih udeležila že povsod po svetu. Če pa jih ni v bližini lokacije, kamor me zanese snemanje, jih organiziram sama. Kar v svoji snemalni prikolici. Nanjo namestim znak Vsakodnevna srečanja odvisnikov pri Jamie. Vrata imam vselej odklenjena, čeprav nikoli ne vem, ali bo sploh kdo prišel,« pravi zvezdnica, ki je pred dvema letoma znova zablestela v najnovejšem filmu iz franšize Noč čarovnic.