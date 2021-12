Objokana mama pevke Kasandre razkrila, kaj se je zgodilo večer pred njeno smrtjo

Pred dnevi je umrla 54-letna kraljica hrvaške dance scene v devetdesetih letih. Davorka Ručević, znana kot Kasandra, se je od odrov poslovila pred 14. leti. »S scene sem se poslovila, ker nisem več želela biti toliko v javnosti in imeti toliko pozornosti. Imela sem endometriozo, nisem mogla hoditi ali se dogovarjati s prijateljicami za kavo. Nisem hodila na smučanje ali na kopanje,« je pred mnogimi leti dejala v svojem zadnjem intervjuju za 24sata.

Da je ni več, njena mama Darinka Gazibara, ne more dojeti. »Zvečer sva se poslovili in odšla je v svoje stanovanje,« je povedala mama, ki je živela v isti hiši kot Kasandra, v kateri sta si vsaka uredili svoje stanovanje. »Še vedno ne morem verjeti, da je ni več. Vsako jutro jo čakam in upam, da pride, se nasmeje in da skupaj obedujeva. Ampak nje ni,« je dejala v solzah za Jutarnji list.

Glasbeni svet v šoku, umrla kraljica hrvaške plesne glasbe

Kasandra je veljala za pravi seks simbol. Ekspresno je zaslovela s skladbami Sladoled, Kazna in Nisi ti jedini na svijetu. Po velikem uspehu, se je umaknila zaradi številnih zdravstvenih težav. Njen spot za skladvo I've Got a Feeling je veljal za najdražji spot na hrvaški glasbeni sceni v tistem času. Z njo je nastopila na Zagrebfestu leta 1994.