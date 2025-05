Objokana Kim Kardashian: »Mislila sem, da bom umrla.«

Zvezdnica resničnostnih oddaj Kim Kardashian je kot priča nastopila na sodišču v Parizu, kjer se nadaljuje sojenje desetim osumljenim, ki so obtoženi, da so med ropom oktobra 2016, ki se je zgodil med pariškim tednom mode, iz njene hotelske sobe ukradli nakit v vrednosti 10 milijonov dolarjev, piše The Sun.

Opisala je trenutek, ko so vanjo uperili pištolo: »Ležala sem na postelji, potem je eden od njih vame nameril pištolo in v tem trenutku sem bila prepričana, da me bodo ustrelili. Drugi je imel pištolo na mojem hrbtu. Mislila sem, da bom umrla.

Takrat sem spoznala, da moram preprosto narediti, kar mi rečejo.«

Ob Kim Kardashian je bila v znak podpore njena mama Kris Jenner. FOTO: Leo Vignal/Afp

O trenutku, ko so jo golo pod kopalnim plaščem vrgli na hotelsko posteljo, je povedala: »Plašč se je razprl in spodaj je bilo vse razkrito.

Prepričana sem bila, da bo to trenutek, ko me bo posilil. Potegnil me je k sebi in pomolila sem se ter poskušala mentalno pripraviti na to.«

Kim je dodala, da je prosila za življenje, saj je zaradi otrok morala priti domov. Ko so vdrli v njeno sobo, ni vedela, kaj želijo:

»Še vedno sem bila v šoku, ker so takrat po svetu potekali številni teroristični napadi in s prijatelji smo se veliko pogovarjali o tem, kar se dogaja.

Enostavno nisem razumela, kaj se dogaja, in nisem vedela, da gre za moj nakit, čeprav so specifično vprašali po mojem prstanu.«

Po nekaj minutah, ko je bilo vsega konec in je vse potihnilo, je Kim uspelo osvoboditi zvezane roke in poiskati prijateljico Simone. Povedala je še, da je po dogodku imela občutek, da ne more zaupati policiji, saj so njeni napadalci nosili policijske uniforme.

»Mislim, da so dogodki resnično spremenili vse. Prej nikoli nisem pomislila, da nismo varni,« je še pojasnila in dodala, da je ta izkušnja pustila travmatične posledice in je vplivala tudi na njene objave na družbenih medijih:

»Ne objavljam več v realnem času. Poskrbim, da naredim fotografije in videoposnetke ter jih objavim šele, ko zapustim kraj, da ljudje ne vedo, kje sem.

To je spremenilo moje poslovanje, saj ne objavljam več sproti.«

Sodišče je zaslišalo tudi 68-letnega izkušenega kriminalca po imenu Aomar Aït Khedache, ki je priznal vpletenost v rop, vendar je zanikal, da bi bil vodja tolpe.

Ker Aït Khedache zaradi zdravstvenih težav ne more več govoriti, je sodišče prebralo njegovo pismo, v katerem je zapisal, da obžaluje svojo vpletenost in da ga je čustvena pripoved Kardashianove o tisti noči ganila ter se ga dotaknila.

Kardashianova se je na to odzvala z besedami, da mu odpušča vpletenost v rop:

»Ta izkušnja je spremenila moje življenje in življenje moje družine, a vedno sem verjela v drugo priložnost,« je dejala.