Objavljena zadnja izpoved Balaševića: znano, kdaj bo zadnje slovo

je umrl 19. februarja v starosti 67 let. Zapustil je ženo, hčeriinter sina, od njega pa se je poslovilo in se še vedno poslavlja na stotine njegovih glasbenih prijateljev, kolegov, znancev, bivših in sedanjih sodržavljanov ... Tik pred koncem leta 2020 je za hrvaški Večernji list napisal kolumno, navdihnjeno z vsemi nesrečami, ki jih je prineslo lansko leto.»Kako se boste spomnili tega leta? Najprej, ali se je obvezno spomniti vsako leto? Ali ni res tako? Do nedavnega sem mislil, da ni več bolj zapravljenega leta od tistega, ki sem ga preživel v JNA, in pižamskih zabav s skupnim ogledom TV Dnevnika.sem takrat grozno pogrešal, pogrešal sem tudi, le da do 3. decembra tistega leta nisem vedel, da je to ona. Počasi vstopam v tista leta, ko mi ni problem, da se nekega dne jasno spomnim, le moja desetletja so malo uničena? Potreboval sem nekaj časa, da sem spet postal Đorđe Balašević, in ne samo, da sem to spet postal, ampak ostal v tolikšni meri. Priznam, da zame ni neznan občutek, zaradi kljubovanja vsem tistim, ki so bili prepričani, da po dvoletnem premoru ne bom več takšen. Vendar koncertov niti takrat nisem imel prepogosto, čakal sem jih skupaj z ljudmi, ki so prihajali nanje in smo zato uživali skupaj. Vedno sem bil vesel, ko sem slišal, da vstopnic ni več mogoče dobiti, ne zato, ker je ti potrdilo, da sem visok, lep in blond, ampak samo zato, ker sem se imel priložnost vsaj simbolično maščevati nekaterim ljudem, ki so se mi zdeli dobri,« je med drugim zapisalMedtem pa so srbski mediji posredovali neuradne informacije, da bo danes pogreb. »Đorđe Balašević bo danes pokopan v ožjem družinskem krogu, brez navzočnosti medijev, so za Tanjug potrdili v novosadski mestni upravi.