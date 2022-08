Objavila posnetek, kjer je obkrožena z moškimi, oboževalci v šoku (VIDEO)

Občinstvo na Hrvaškem je osvojila že kot deklica, njen talent za petje pa je bil očiten že od malih nog. In medtem ko se je mnogi še vedno spominjajo kot majhne punčke, je Mia Negovetić zrasla v dekle, ki je drastično spremenila svoj videz, v pesmih pa na težave, s katerimi se srečujejo številne ženske.

Negovetićeva je tako izdala novo pesem Mijenjam se, ki jo spremlja videospot, Mia pa je v prizorih skorajda neprepoznavna.

19-letno Mio tako v videospotu obkroža kopica moških, ki nanjo gledajo kot na objekt, oblečena pa je v bodi kožne barve, kar daje vtis, da je gola.

Mia med petjem o preobrazbi ženske si začne lupiti kožo, na koncu pa drži srce v okrvavljeni roki.

Mlada pevka je sicer prejšnji mesec presenetila z novo barvo las in svetlo rjave lase pobarvala na črno, in razkrila, da ima na telesu tetovažo, to pa je sklenila dopolniti s piercingom na popku in nosu.