Slavni glasbenik šokiral z objavo intimnega posnetka

Ameriški raper Nelly se običajno ne spušča v besedne (dvo)boje na družabnih omrežjih, a ko se na teh ni več mogel ogniti seriji fotk Madonne v miniaturnih topih, mrežastih najlonkah in čipkastem spodnjem perilu, ni ostal tiho. Takšno razkazovanje pred širnim svetom, naj gre za Madonno ali ne, se mu preprosto ni več zdelo primerno.

54 sekund je dolg.

»Nekatere stvari bi morale ostati zakrite!« se je obregnil ob brezsramno razkazovanje 63-letne zvezdnice, a je sedaj sam pokazal še bistveno več. Menda po nesreči – ali pa so bili na delu morda zlonamerni hekerji – je na svoj račun na instagramu namreč naložil skoraj minuto dolg posnetek ženske, ki ga oralno zadovoljuje.

Zvezdnikovi oboževalci so poblazneli od vznemirjenja. Monotonijo njegovega računa na instagramu, na katerem so večinoma fotke in posnetki Nellyja na koncertih, z drugimi zvezdniki in občasni selfieji, je prekinil ultražgečkljiv posnetek.

Madonni je zabrusil, da bi nekatere stvari morale ostati zakrite. FOTO: Osebni Arhiv

Pevčevega obraza se sicer ne vidi, slišati je moč le njegov (zadovoljen) glas, saj je v središču pozornosti 54 sekund dolgega videa neznanka, ki ga oralno zadovoljuje.

»Iskreno se opravičujem mladi dami in njeni družini, to je pozornost, ki si je niso želeli. Gre za star posnetek, zaseben, ki nikoli ne bi smel pricurljati v javnost,« se je Nelly hitro opravičil in še hitreje izbrisal pohujšljiv posnetek. A še vedno prepozno, videlo ga je namreč že več njegovih sledilcev, ki so ga vznemirjeno delili na twitterju.

»Obožujem twitter. Tu resnično najdeš vse, kar želiš!« je komentiral eden, drugi, da tovrstnega pobliska v zvezdnikovo zasebnost resnično nikakor ni pričakoval. Spet tretji pa si želijo, da ga nikoli ne bi videli, saj da ga sedaj ne znajo odmisliti.

Kako se je neželeni posnetek znašel na Nellyjevem profilu, ni povsem jasno. Morda ga je objavil po nesreči, ko je brskal po spominih, menijo nekateri. A pevčevi predstavniki so pripomnili, da jih v luči seksi objave skrbi, da ni postal tarča hekerjev, saj bi bili tako v nevarnosti razkritja tudi zvezdnikovi finančni podatki, najrazličnejša gesla in drugi zasebni ter nadvse občutljivi podatki.