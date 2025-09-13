SPREMENJENI NAČRTI

To bo med obiskom Donalda in Melanie Trump počela princesa Kate

Valižanska princ in princesa bosta pozdravila Donalda Trumpa in ameriško prvo damo Melanio.
Fotografija: FOTO: Reuters
Odpri galerijo
FOTO: Reuters

M. Fl.
13.09.2025 ob 06:00
M. Fl.
13.09.2025 ob 06:00

Britanska kraljeva družina bo naslednji teden sprejela prvi par Združenih držav Amerike.

Pred njunim prihodom je bilo potrjeno, da je prišlo do velike spremembe v programu: prestavili so datum obiska.

Sprva sta predsednik in prva dama nameravala v Združeno kraljestvo pripotovati 17. in ga zapustiti 19. septembra.

Po informacijah revije Hello pa bosta zaradi prenatrpanega urnika prispela 16. in po dogodku v vladni rezidenci Chequers odpotovala 18. septembra.

Program obiska

Prvi dan bosta predsednika Trumpa in Melanio namesto kralja Karla in kraljice Camille pozdravila ameriški veleposlanik Združenih držav v Veliki Britaniji, Warren A. Stephens, in predstavnik dvorne službe lord Henry Hood. Par prvega večera ne bo imel javnih nastopov, temveč bo prenočil na gradu Windsor.

Naslednji dan bo bolj pestro: predsednika in prvo damo bosta sprejela valižanska princ in princesa.

Sledil bo uraden sprejem pri kralju in kraljici z vojaškim pozdravom z vzhodne trate gradu Windsor in londonskega Towra.

Nato bo skozi posestvo gradu Windsor konjeniška procesija, na kateri bodo prisotni člani kraljeve družine in zakonca Trump.

Predsednik in kralj bosta pregledala častno stražo na gradu Windsor, sledilo bo kosilo v protokolarni dvorani za državne goste. Gosta si bosta ogledala posebno razstavo predmetov iz kraljeve zbirke, povezane z Združenimi državami.

Monarh in predsednik bosta skupaj položila venec na grob pokojne kraljice Elizabete II., ki jo je Trump zelo spoštoval.

Dan se bo končal z nastopom letal akrobatske skupine Red Arrows, ter državniško večerjo. Zadnji dan bosta predsednik in njegova žena opravila ločene obveznosti.

Donald se bo odpeljal v Chequers, kjer se bo sestal s predsednikom vlade Keirjem Starmerjem in njegovo ženo Victorio.

Ob tem bo obiskal arhiv Winstona Churchilla in se udeležil poslovnega sprejema, ki ga bo gostila finančna ministrica Rachel Reeves.

Medtem bo Melania pred srečanjem z valižansko princeso na vrtovih Frogmore obiskala Lutkovni dom kraljice Mary in kraljevo knjižnico na gradu Windsor.

Dami bosta srečali glavnega vodjo skavtov Dwayna Fieldsa in člane programa Skavtske veverice; Kate je od leta 2020 predsednica Zveze skavtov.

Melania se bo nato odpravila v Chequers, po snidenju z možem bo obisk končan, napoveduje Hello.

Preberite še:

 

Princ Harry se je vrnil v Veliko Britanijo in nemudoma storil tole
Takoj po pristanku na letališču se je princ Harry z avtomobilom odpravil na posebno mesto.

 

Zaskrbljujoč videz Kate Middleton: »Znak, da ima težave z okrevanjem.«
Pol leta potem, ko je sporočila, da je rak v remisiji, na Otoku znova vzbuja skrb zdravje valižanske princese.

 

Življenje bo drugačno: pomembna prelomnica za bodočega britanskega kralja
Zdi se, da so minili brezskrbni otroški dnevi.

 

Nedostojno obnašanje? Macronovo dejanje presenetilo vse, najbrž tudi Kate Middleton
Na nedavni slovesni državni večerji na dvorcu Windsor je pozornost pritegnil zanimiv trenutek.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Donald Trump Melania Trump britanski dvor Velika Britanija britanska kraljeva družina Kate Middleton

Priporočamo

Premium
Milijon evrov za odganjanje črne magije: zakonca zaradi »urokov« zastavila hišo, devet traktorjev ...
To bo med obiskom Donalda in Melanie Trump počela princesa Kate
Zvezde mu zagotavljajo bogastvo: ta astrološki znak nikoli več ne bo vedel, kaj je revščina
Sosed prišel do njegovega okna, počepnil, a to še ni bilo vse

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Milijon evrov za odganjanje črne magije: zakonca zaradi »urokov« zastavila hišo, devet traktorjev ...
To bo med obiskom Donalda in Melanie Trump počela princesa Kate
Zvezde mu zagotavljajo bogastvo: ta astrološki znak nikoli več ne bo vedel, kaj je revščina
Sosed prišel do njegovega okna, počepnil, a to še ni bilo vse

Izbrano za vas

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.