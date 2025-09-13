To bo med obiskom Donalda in Melanie Trump počela princesa Kate

Britanska kraljeva družina bo naslednji teden sprejela prvi par Združenih držav Amerike.

Pred njunim prihodom je bilo potrjeno, da je prišlo do velike spremembe v programu: prestavili so datum obiska.

Sprva sta predsednik in prva dama nameravala v Združeno kraljestvo pripotovati 17. in ga zapustiti 19. septembra.

Po informacijah revije Hello pa bosta zaradi prenatrpanega urnika prispela 16. in po dogodku v vladni rezidenci Chequers odpotovala 18. septembra.

Program obiska

Prvi dan bosta predsednika Trumpa in Melanio namesto kralja Karla in kraljice Camille pozdravila ameriški veleposlanik Združenih držav v Veliki Britaniji, Warren A. Stephens, in predstavnik dvorne službe lord Henry Hood. Par prvega večera ne bo imel javnih nastopov, temveč bo prenočil na gradu Windsor.

Naslednji dan bo bolj pestro: predsednika in prvo damo bosta sprejela valižanska princ in princesa.

Sledil bo uraden sprejem pri kralju in kraljici z vojaškim pozdravom z vzhodne trate gradu Windsor in londonskega Towra.

Nato bo skozi posestvo gradu Windsor konjeniška procesija, na kateri bodo prisotni člani kraljeve družine in zakonca Trump.

Predsednik in kralj bosta pregledala častno stražo na gradu Windsor, sledilo bo kosilo v protokolarni dvorani za državne goste. Gosta si bosta ogledala posebno razstavo predmetov iz kraljeve zbirke, povezane z Združenimi državami.

Monarh in predsednik bosta skupaj položila venec na grob pokojne kraljice Elizabete II., ki jo je Trump zelo spoštoval.

Dan se bo končal z nastopom letal akrobatske skupine Red Arrows, ter državniško večerjo. Zadnji dan bosta predsednik in njegova žena opravila ločene obveznosti.

Donald se bo odpeljal v Chequers, kjer se bo sestal s predsednikom vlade Keirjem Starmerjem in njegovo ženo Victorio.

Ob tem bo obiskal arhiv Winstona Churchilla in se udeležil poslovnega sprejema, ki ga bo gostila finančna ministrica Rachel Reeves.

Medtem bo Melania pred srečanjem z valižansko princeso na vrtovih Frogmore obiskala Lutkovni dom kraljice Mary in kraljevo knjižnico na gradu Windsor.

Dami bosta srečali glavnega vodjo skavtov Dwayna Fieldsa in člane programa Skavtske veverice; Kate je od leta 2020 predsednica Zveze skavtov.

Melania se bo nato odpravila v Chequers, po snidenju z možem bo obisk končan, napoveduje Hello.