Obeta se nova kraljeva poroka

V naši soseščini se obeta kraljeva poroka. Zaročila sta se namreč bavarski princ Ludwig in njegova izbranka Sophie-Alexandra Evekink. Ludwig je prapravnuk zadnjega bavarskega kralja Ludwiga III., Sophie-Alexandra, ki ima nizozemske in kanadske korenine ter tudi dvojno državljanstvo, pa je bila rojena v Singapurju. Veselo novico je par z javnostjo delil prek družabnih omrežij in na uradni strani bavarskega dvora, kjer so objavili dve zaročni fotografiji, posneti sredi čudovite pokrajine. Za to priložnost sta si zaljubljenca nadela tradicionalna oblačila, ki jih sicer pogosto nosita tudi ob drugih priložnostih, še posebno tradicionalne bavarske klobuke. Da se obeta poroka, so njuni znanci ugibali že prejšnji teden, ko so na prstancu Sophiejine leve roke opazili čudovit smaragdni prstan, 40-letni Ludwig je zadnja leta tudi že večkrat dejal, da komaj čaka, da si ustvari družino.

Za zaročne fotografije sta oblekla tradicionalno bavarsko opravo. FOTO: Instagram

Ludwig je sicer najstarejši od petih otrok princa Luitpolda in princese Beatrix. Odrasel je v razkošnem dvorcu Kaltenberg, zgrajenem leta 1292, ki je odprt tudi za javnost, v njem se je mogoče celo poročiti ali katero od dvoran najeti za poslovne dogodke, v sklopu dvorca pa deluje tudi pivovarna, kjer na leto zvarijo okrog 100.000 hektolitrov piva. Direktor pivovarne je princ Luitpold, medtem ko se je njegov sin odločil za drugačno poslovno pot. Že pri 18 letih je ustanovil svoje podjetje, ki se je ukvarjalo z informatiko in programiranjem, nato pa se je posvetil študiju prava, v sklopu katerega ga najbolj zanimajo človekove pravice. S še bogatejšo izobrazbo pa se lahko pohvali njegova bodoča žena, ki je v Londonu diplomirala iz političnih ved in vzhodnoevropskih študij, magisterij iz znanosti je pridobila na univerzi v Oxfordu, kjer trenutno piše doktorat iz kriminologije.