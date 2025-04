Obdukcija razkrila resnico: slavni igralec ni umrl zaradi virusa kot njegova žena, to je storil po njeni smrti

Rezultati končne obdukcije Gena Hackmana so bili objavljeni dva meseca po njegovi smrti. Hackman (95) je imel dolgotrajne težave s kongestivnim srčnim popuščanjem in resnimi kroničnimi hipertenzivnimi spremembami ledvic. Že leta 2019 so mu vsadili srčni spodbujevalnik, obdukcija pa je pokazala tudi nevrodegenerativne spremembe, povezane z Alzheimerjevo boleznijo. »Ugotovljene so bile resne aterosklerotične in hipertenzivne spremembe na srčno-žilnem sistemu, vstavljeni stenti v koronarne arterije, narejen bypass, predhodno zamenjana aortna zaklopka,« piše v poročilu.

Več dni po ženini smrti taval okoli

Na srcu pokojnega igralca so našli sledi starih infarktov, slikanje možganov pa je razkrilo mikroskopske znake Alzheimerjeve bolezni. Vendar Hackman ni bil okužen s hantavirusom – redko, a smrtonosno boleznijo, ki jo prenašajo glodavci in je vzela življenje njegovi ženi. Policija je ugotovila, da je Betsy Arakawa umrla okoli 12. februarja zaradi respiratornih zapletov, ki jih je povzročil hantavirus. Stara je bila 65 let. Po poročanju Daily Maila so na njenem računalniku našli sledi iskanja bolezni s simptomi, podobnimi gripi ali COVID-u.

Mrliški oglednik je izjavil, da testiranje ogljikovega monoksida ni pokazalo zastrupitve, v Hackmanovi krvi pa so našli tudi sledi acetona, verjetno zaradi diabetične ketoacidoze, ki jo povzroča stradanje. Domneva se, da je Hackman zaradi napredovale Alzheimerjeve bolezni več dni po ženini smrti taval okoli njihovega doma, ne da bi vedel, kaj se je zgodilo.