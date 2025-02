Občani v šoku! V javnosti posnetek Trumpovega sina na počitnicah! Vzel je puško in ... (VIDEO)

Sin ameriškega predsednika, Donald Trump mlajši, se je spet znašel v središču pozornosti kmalu po tem, ko je sprožil polemike s svojim obiskom Grenlandij. To je namreč sovpadlo s komentarji njegovega očeta o želji po prevzemu nadzora nad to arktično državo.

Donald Trump in Donald Trump mlajši FOTO: Brian Snyder Reuters

Tokrat naj bi bil Trump mlajši na posnetku ujet med nezakonitim streljanjem redke vrste rac decembra lani v zaščitenem območju beneške lagune. Posnetek prikazuje Trumpa ml. v maskirni obleki, s puško v rokah, ko strelja v zrak.

Posnetki so obkrožili Italijo in povzročili politično polemiko. Andrea Zanoni iz stranke Zelena Evropa je vložil poizvedbo pri regionalnih oblasteh, da bi ugotovil, kakšne sankcije bi bilo treba uvesti, vključno z morebitnim začasnim odvzemom ali preklicem dovoljenj tistim, ki so odgovorni, je navedel Euronews.