Ob padcu si je oče zvezdnika hudo poškodoval hrbtenico (FOTO)

Z leti se vloge obrnejo. Če so starši skrbeli za otroke v njihovih zgodnjih letih, desetletja pozneje že odrasli otroci s skoraj starševsko skrbjo skrbijo za svoje ostarele starše.

Tako je vsaj v družini Robbieja Williamsa, ki se dobro zaveda, da njegova mama in oče ne postajata iz leta v leto mlajša. »Imamo velikansko srečo, da nam je v življenju postlano, kot nam je. Moj oče živi v svojem bungalovu, mama pa v hiši. A zdaj sta že v letih, ko sta precej ranljiva, zato ju prav vsak dan kličem po telefonu,« je pevec že pred leti priznal svoje skrbi in strahove, ki so se s pandemijo le še razrasli, v prvi vrsti, ker ga je od staršev tedaj ločeval Atlantski ocean.

A čeprav zdaj vsi živijo na isti strani sveta – pevčevi starši na Otoku, Robbie pa si je z ženo Aydo in njunimi otroki ustvaril življenje v bližini Ženevskega jezera –, je pevec v teh dneh vseeno zaskrbljen. Njegov 72-letni oče Pete Conway je po očitno precej grdem padcu namreč pristal v bolnišnici, Robbie pa ne more do njega, saj v sklopu turneje trenutno skače od enega nemškega mesta do drugega in postopno napreduje proti skandinavskim državam.

Star je 72 let, pred tremi leti je razkril, da so mu zdravniki diagnosticirali parkinsonovo bolezen, vseeno pa je zvezdnikov oče, tudi sam pevec in zabavljač, še vedno nadvse vitalen. Ne le da živi sam in brez pomoči, še nedavno je s sinom stal tudi na odru. Zdaj pa je bil dovolj en nesrečen padec, da je pristal v rešilnem vozilu. »Včeraj sem padel in si zlomil kost v hrbtenici. Ja, boli!« je tvitnil Conway in dodal, da je ves dan preležal v bolnišnici. »Imel sem že boljše dni. Parkinsonova bolezen je res precejšnja nevšečnost,« pa je še namignil, da je za padec kriva bolezen. Robbie je očeta večkrat navedel kot najpomembnejši navdih, da je pristal v šovbiznisu, čeprav bi si Pete za sina vsaj na začetku želel kakšne druge karierne poti. Mladi Robbie je namreč vedno kukal iz zaodrja, ko je Pete, ki ga je med zvezde šovbiznisa v 70. letih izstrelila televizijska oddaja iskanja novih talentov New Faces, kot zvezda večera žarel na britanskih kabarejskih odrih.

»Poleti, kadar sem imel nastope, je Robbie vedno hotel biti v zaodrju, od koder je opazoval zabavljače. Star je bil komaj deset, morda enajst let, ko je bil že odločen, da je to nekaj, kar želi v življenju početi tudi sam. Naredil sem vse v svoji moči, da bi ga od tega odvrnil, a brez uspeha,« je dejal Conway, čeprav priznava, da se je tudi zaradi sina še v jeseni svojega življenja počutil mladega. Samo leta 2017 je namreč s sinom kar 38-krat stal na odru! »Ker mu gre v tem poslu tako dobro, sem skoraj dobil priložnost za še eno življenje. Za mano je že 50 let v šovbiznisu in za nama z Robbiejem je dobro leto. Skupaj sva imela že 38 nastopov.« A zdaj se bo Pete moral vsaj za nekaj časa posloviti od odrov in moči usmeriti v okrevanje.