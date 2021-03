Ob obletnici Princeove smrti na ogled njegov pepel

Spet se bodo lahko približali njegovemu pepelu. FOTO: Reuters

Ker so bile vstopnice hitro razgrabljene, lahko prepočasni oboževalci dodajo svoje ime na čakalno listo. Za primer, če se sprosti več mest za ogled muzeja in pokojnikove žare.

Mineva pet let, odkar je svet izgubil enega največjih glasbenih genijev. Enaindvajsetega aprila 2016 je namreč obstal v šoku in brezkrajni žalosti, ko se je v zasebnem dvigalu svojega doma mrtev zgrudil briljantni glasbenik, star le 57 let. Kot je pozneje pokazala obdukcija, zaradi prevelikega odmerka močnega opioida za blaženje bolečin, fentanila, istega zdravila, ki je imelo vlogo tudi pri nesrečni smrti kralja popaV naslednjih, z jokom oboževalcev prepojenih dneh je glasbenikov dom Paisley Park, kjer je imel tudi snemalni studio, skoraj prekrilo na tisoče pisem, fotografij, risb, s katerimi so se ljudje poskušali posloviti od glasbenega velikana. »Želim hoditi po tleh, po katerih je hodil on,« je dejal eden od oboževalcev, ko so pol leta po Princeovem slovesu njegov dom spremenili v muzej.»Nihče mu ni bil podoben. Želim videti njegov glasbeni studio, njegov vijolični klavir, predvsem pa njegove osebne predmete, kot so zobna ščetka, jutranja halja in copati,« je dejal drugi. Ki pa sta bila zgolj dva iz nepregledne možice vseh, ki so s sprehodom po Paisley Parku želeli dobiti vsaj kratek vpogled v življenje legende. In se, seveda, pokloniti umetelni žari v atriju ogromne posesti, v kateri je počival pevčev pepel. A so jo že dva meseca pozneje na željo družine umaknili na manj vidno mesto, nazadnje pa na razočaranje legij oboževalcev povsem stran od oči javnosti. Zato so ti zdaj, v dneh pred peto obletnico smrti, v hipu razgrabili 1400 posebnih vstopnic, s katerimi bodo na dan Princeove smrti lahko vstopili v Paisley Park, kjer bodo spet – a le za ta dan – v atrij hiše postavili na ogled žaro z njegovim pepelom.Princeovi posmrtni upepeljeni ostanki počivajo v posebej zanj oblikovani žari, pri ustvarjalnem procesu pa sta z idejami in zamislimi sodelovala tudi njegova sestrain nečak. Žara iz keramike in stekla, okrašena z mavričnimi kristali, ki jih je lastnoročno izbrala Tyka in zadnjega celo tudi sama vgradila v žaro, je oblikovana kot Paisley Park, ne manjka pa seveda niti njegov prepoznavni simbol. Prav ta žara bo 21. aprila spet zagospodovala sredini atrija.»Ob peti obletnici smrti neponovljivega Princea svoja vrata odpira njegov dom, njegovo ustvarjalno svetišče, da se njegovemu spominu lahko poklonijo oboževalci,« so zapisali na spletni strani Paisley Parka. Obisk za te, ki so se prigrebli do vstopnice, bo brezplačen, sestavljen pa je natančen urnik obiska. Vsak bo imel na voljo pol ure, določeno je seveda tudi, kdaj za vsakega obiskovalca ta čas začne teči. Mobilni telefoni ne bodo dovoljeni, bodo pa ob kipu Princeovega simbola na posesti lahko pustili cvetje.