Ob ločitvi je dobil konjsko spermo

Starejši ko je, bolj ustvarjalen postaja. FOTO: Pascal Le Segretain/Getty Images

Svetovno slavo mu je prinesel lik kapitana Kirka. FOTO: Press Release

Vzela mu je konja

Kraj, kjer sem najraje, ki je moja osebna katedrala, je konjušnica.

Ljubezen do konjev je zvezdnik popisal tudi v knjigi Spirit of the Horse: A Celebration in Fact and Fable (Duh konja: Slavljenje v dejstvih in basnih).

Letošnjo pomlad je praznoval že 90 let, pa vendar ameriški igralecne izpreže. Gara s podobno delovno vnemo kot nekdaj, kot bi nosil precej manj kot devet križev. Ne le da letos prihaja njegova romantična komedija Senior moment, v poletnih mesecih bo ljubitelje glasbe pobožal tudi zvezdnikov novi glasbeni album Love, Death And Horses. Ustvarjalnost namreč ne pozna let.»Živim polno, ustvarjalno, in mislim, da še nikoli nisem bil tako ustvarjalen kot zdaj,« je dejal, a priznal, da je vseeno njegova letnica tista, zaradi katere nekateri pomišljajo, ali bi mu zaupali nov projekt ali ne. »Že pred časom mi je agent dejal, da ga ljudje v industriji vselej, ko pogovor nanese name, sprašujejo po mojih letih in ali me sploh še lahko zavarujejo. In to je glavna težava vsakega starajočega se igralca, zato sem se pač moral znajti.« In znašel se vsekakor je, čeprav v njegov prid govori tudi izjemno trdno zdravje, ne pomni namreč, da bi kdaj resneje zbolel.Leta gor ali dol, močan je kot bik. »Brez hvale lahko rečem, da imam dobre gene. Tem se verjetno lahko zahvalim, da sem še vedno energičen in vedno zdrav. Nikoli nisem bil resno bolan. Kak prehlad sem in tja že, a ne tudi resnejša bolezen.« A tudi le geni ne bi bili dovolj, če bi živel razvratno življenje prenekaterega zvezdnika, kot bi ne bilo jutrišnjega dne. »Ne pijem in ne kadim. Nikoli nisem zlorabljal drog. Zdravo se prehranjujem in se gibljem redno, kot le lahko.« Čeprav je bila prav njemu priljubljena oblika vadbe, ježa, tista, zaradi katere je zdaj verjetno prvič v življenju občutil, kako neprijetno, že ponižujoče je, ko telo ne uboga več ukazov.»Pred nekaj tedni sem padel s konja in si zlomil kost. Moja rama je zdrobljena. A čeprav si trenutno z levo roko ne morem prav dosti pomagati, vseeno vadim in iz dneva v dan napredujem.« A je nato, ko je moral na letališče, doživel hladen tuš. »Šel sem skozi standardni varnostni pregled, ko mi je varnostnik dejal, da moram dvigniti roke. Nisem mogel! Zato so me naslednje četrt ure pregledovali, me pretipavali, celo čevlje so mi sezuli oni. Bilo je grozno ponižujoče.«Slavo si je priigral kot kapitan Kirk, poveljnik vesoljske ladje Enterprise, s katero je v Zvezdnih stezah med letoma 1966 in 1969 odkrival oddaljene svetove in nove galaksije, v tej vlogi je večkrat stopil tudi v prihodnjih letih in desetletjih. Vseeno pa ni vesolje tisto, ob katerem Shatnerju najbolj zaigra srce. Ne, njegova prva ljubezen gre konjem, ki ga preganjajo še celo v sanjah. »Ni bilo enkrat, da sem bil v sanjah eno s konjem. Te sanje se običajno začnejo tako, da jaham po prostranih travnikih, vidim konjsko glavo, sčasoma pa njegove oči postanejo moje. Počasi se zlivam v eno s konjem.«Zaradi česar je tudi lažje razumljivo, da je za igralca najbolj svet kraj prav konjušnica. »Bil sem že na precej svetih in duhovnih krajih. Znojil sem se v potilnicah. Udeležil sem se spiritualnih ceremonij, med katerimi te šaman ovije v dim. Stopil sem v budistični tempelj ob vznožju Everesta. A kraj, kjer sem najraje, ki je moja osebna katedrala, je konjušnica.« Najbolj sveta v njegovih očeh pa je seveda njegova lastna, v kateri nanj čakata njegova konja. V teh dneh le še dva, ki ju je poimenoval Renaissance Man’s Medici in Powder River Shirley, kajti druga dva je v ločitvi, ki sta jo s še zadnjim podpisom zapečatila pred dobrim letom, dobila njegova bivša ženaLani je odklenkalo njegovi ljubezni z Elizabeth, a je bil, ko je z njo leta 2001 stopil pred oltar, že dovolj moder, da je dal odvetnikom izdelati predporočno pogodbo. Tega se je zvezdnik namreč naučil iz svojih treh že propadlih zakonov, tako da je iz že četrtega zakorakal še vedno nadvse premožen. Ni mu bilo namreč treba deliti bogastva, ki si ga je nakopičil v karierno najbolj plodovitih letih, v letih, ko je bil zaradi lika kapitana Kirka vroča roba Hollywooda. Toda čeprav mu je uspelo obdržati levji delež 100 milijonov, Elizabeth ni ostala praznih rok. Dobila je namreč dve hiši in večino njunega voznega parka pa tudi dva konja. A na Williamovo srečo, saj namreč ni le ljubitelj konj, pač pa tudi rejec, je v ločitvi on dobil vso konjsko spermo.