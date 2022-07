Ob kamerah in fotografiranju doživlja napade panike

Turška igralka Alina Boz je pozornost pritegnila že leta 2014, ko je na zaslone prišla zelo priljubljena serija Tuje življenje, ki smo jo kasneje lahko gledali tudi na slovenskih programih.

Sledilo je kar nekaj serij, v katerih je igrala glavno vlogo, ponovno pa smo jo lahko gledali na slovenski televiziji, v nadaljevanki Podaj mi roko , ob šarmantnem Alpu Navruzu, ki ga zdaj spremljamo v nadaljevanki Moje sonce. Potrjeno je bilo, da bo Alina nastopila v novi seriji, ob Čagataju Ulusoju (Dekle z imenom Feriha), vendar ni znano, zakaj je v zadnjem trenutku odpovedala sodelovanje. Njeni oboževalci, ki čakajo vesti o novih projektih, so izvedeli, da je našla scenarij in vlogo, ki sta ji bila všeč, zato nestrpno pričakujejo bolj natančne podatke o novi nadaljevanki. Drži pa, da je igralka že podpisala pogodbo z digitalno platformo Disney Plus, kjer najdemo mnoga slavna turška imena.

Na naslovnici. FOTO: posnetek zaslona

Alina se je rodila 24. junija 1998 v Moskvi, očetu Turku in materi Rusinji. Pri sedmih letih se je preselila v Istanbul, kjer je kasneje študirala ples in gledališče. Preden je začela igralsko kariero, je snemala reklamne oglase, kjer so jo producenti tudi našli.

Pred kratkim je, ko je pozirala za poletno kolekcijo svetovno poznane francoske znamke Louis Vuitton, podala tudi kratek intervju ter razkrila javnosti nepoznane psihične težave. Za igralko je namreč sodelovanje na filmskih in drugih premierah prava nočna mora. Priznava, da je na gala svečanostih večkrat imela napade panike, saj ne prenese gneče in preveč kamer. »Še posebej, ko se prižgejo vse kamere in se začne bliskanje fotografskih aparatov, se izgubim in ustnice mi začnejo drhteti, če moram kaj povedati. Sem človek, ki se težko koncentrira na več stvari hkrati, mogoče je to razlog.«