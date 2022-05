Ob jubileju kraljice Elizabete II. so izdelali največji kovanec (FOTO)

Praznovanje 70 let vladanja Elizabete II. bodo nedvomno zaznamovali tudi preštevilni spominki, a tako dragega in velikega ter zelo težkega nihče ni pričakoval.

400 ur so ga izdelovali.

Kraljeva kovnica je namreč ob častitljivem jubileju izdelala največji kovanec Združenega kraljestva do zdaj: njegov premer znaša kar 220 milimetrov, tehta pa osupljivih 15 kilogramov.

Vreden 17.600 evrov

Zajetnega kovanca sicer sprva niso načrtovali, pred časom pa je željo izrazil premožni zasebni zbiratelj, ki se sicer hvali še s kupom drugih spominkov in dragocenosti. Ob kraljičini 70-letnici se je domislil nečesa posebnega in zgodovinskega, suvenirja brez primere, ki ga bo zapustil naslednjim rodovom, je pojasnil kupec, ki je želel ostati anonimen. Kovanec je iz zlata, za izdelavo so potrebovali kar 400 ur.

Za navadne smrtnike ponujajo kovance v vrednosti 50 penijev. FOTO: Toby Melville Reuters

Na njem je upodobljena britanska monarhinja, njegova nominalna vrednost pa znaša 15.000 funtov oziroma 17.600 evrov. Tudi v kraljevi kovnici so zelo zadovoljni s stvaritvijo, kot so še ponosno povedali, so s takšno ambiciozno zamislijo lahko premaknili meje kovanja, preizkusili najsodobnejšo lasersko tehnologijo ter pričarali izjemne detajle in relief. Eno stran krasi podoba kraljice med ježo, drugo pa obdobje vladavine 1952–2022, s krono in različnimi simboli ob strani, kot so triperesne detelje, vrtnice, osat in narcise.

Naročil ga je zasebni zbiratelj.

Niti navadni smrtniki ne bodo ostali praznih rok, kraljeva kovnica je ob sedmih desetletjih Elizabete II. na prestolu izdala 1,3 milijona kovancev po 50 penijev. Platinasti jubilej, ki se mu na Otoku klanjajo že od začetka leta, bodo Britanci bučno proslavili prihodnji mesec s kar štiridnevno zabavo in razkošnimi prireditvami.