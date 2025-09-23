Ob izidu albuma Taylor Swift pripravlja veliko zabavo. Tudi pri nas?

Dvanajsti album pop ikone Taylor Swift The Life of a Showgirl bo pospremil filmsko-koncertni dogodek v več tisoč kinematografih po ZDA, Kanadi, Mehiki in večjem delu Evrope. Na njem bodo premierno prikazali tudi videospot za pesem The Fate of Ophelia (Ofelijina usoda).

Čeprav se je zadnje tedne govorilo, da glasbenica ob izidu albuma pripravlja koncertni film, revija Variety razkriva, da bodo 3. oktobra za njene oboževalce, t. i. sviftije, predvajali 89-minutni film. V njem bodo premierno prikazani prvi glasbeni videospot z novega albuma, zakulisje njegovega nastajanja, videospoti drugih pesmi z albuma in, kot pravi zvezdnica, »njena še neslišana osebna razmišljanja o novih pesmih«. Zabava bo potekala v kinematografih od petka, 3. oktobra, do nedelje, 5. oktobra, hkrati z izidom albuma.

Njen prejšnji film Taylor Swift: The Eras Tour je najbolj donosen koncertni film v zgodovini.

Film bo v ZDA na ogled po ceni 12 dolarjev (10,20 evra). Čeprav je 13 že dolgo znana kot srečna številka Taylor Swift, je številka 12 v času albuma Life of a Showgirl dobila večji pomen: to je pevkina 12. plošča, ki vsebuje 12 pesmi, vstopnice so šle v prodajo pred nekaj dnevi, in to ob 12. uri in 12 minut. Kar nekaj držav bo imelo »premierno zabavo« hkrati z ameriško premiero, med njimi Kanada, Mehika, Velika Britanija, Francija, Irska, Nemčija, Švica, Avstrija, Belgija, Nizozemska, Luksemburg, Švedska, Norveška, Finska, Danska, Južna Afrika, Avstralija in Nova Zelandija.

Kinematografi so že imeli dober razlog, da so Swiftovo vzljubili, piše Variety. Njen prejšnji film, Taylor Swift: The Eras Tour, ki je izšel leta 2023, je najbolj donosen koncertni film v zgodovini. Samo v ZDA je zaslužil 181, po svetu pa 262 milijonov dolarjev (154 oziroma 223 milijonov evrov).

Glasbenica je na družbenih omrežjih sporočila, da bo program vključeval »podrobne razlage o tem, kaj je navdihnilo glasbo« z novega albuma. »Ples je neobvezen, vendar zelo zaželen,« je napisala. Ker se po dolgem času kot njena koproducenta vračata Max Martin in Shellback, si sviftiji za album Showgirl ponovno lahko obetajo plesno izkušnjo. »Čeprav je med tradicionalnimi projekcijami to običajno prepovedano, so tokrat obiskovalci vabljeni, da med predstavo The Official Release Party of a Showgirl pojejo in plešejo,« so sporočili tudi iz verige kinematografov AMC.