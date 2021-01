Ob bolezni se še ločuje

Zalotili so jih varnostniki

Kar je za nekoga nesreča, je za drugega sreča. Ali vsaj dobra priložnost. V tem duhu so pritlehno delovali štirje za zdaj anonimni moški, ki so novico, da je ameriški glasbeni mogulzaradi možganske anevrizme pristal v bolnišnici, poskušali izkoristiti za oplemenitenje svojih bančnih računov. A so nato namesto z izplenom, ki so se ga nadejali z ropom glasbenikove vile, pristali v zaporu.Iztekajoči se teden se za Dr. Dreja, ki je predlani pristal na drugem mestu Forbesove lestvice najbogatejših veljakov iz sveta hiphopa, ni začel dobro. Zaradi možganske anevrizme so ga namreč urgentno prepeljali v bolnišnico. A čeprav je njegovo stanje stabilno ter se v teh dneh, ko sicer še vedno leži v losangeleški bolnišnici, počuti bolje in se nadeja skorajšnjega odhoda domov, ga zdravniki vendar še pregledujejo in izvajajo najrazličnejše teste, da bi dognali vzrok anevrizme.»Dobro sem in sem deležen odlične oskrbe zdravstvene ekipe. Kmalu bom odšel domov,« je glasbenik, ki si je v 35-letni karieri prislužil tudi šest grammyjev, poskušal pomiriti prijatelje in oboževalce. Žal pa je njegovo objavljanje na družabnih omrežjih, ki je širnemu svetu razkrilo, da je namesto v 40-milijonskem domu v bolnišnici, spodbudilo štirico, da se pretihotapijo v Drejev dom in odnesejo, kar je le mogoče. No, vsaj poskusili so. Na njihovo smolo pa so tiho plazenje po posesti zaznali infrardeče kamere in glasbenikovi varnostniki, tako da so se tatovi pognali v beg. A čeprav jim je uspelo uiti stražarjem, jih je hitro prijela policija ter v njihovem kombiju našla vse za rop, od žag do lomilk.Nič kaj dobro zdravstveno stanje ter poskus ropa že v prvih dneh januarja bi bila dovolj, da bi glasbenik s krstnim imenomletošnje leto lahko že na začetku nekam poslal. A to nista njegovi edini tegobi, saj je tudi sredi ločitvenega postopka, za katerega je več kot jasno, da ne bo potekal gladko in prijateljsko.Počilo je julija. Povsem nepričakovano sta Andre in, ki ji je zvezdnik tudi na družabnih omrežjih redno izpovedoval ljubezen, oznanila, da je zaradi nepremostljivih razlik, o katerih se javnosti sanjalo ni, njunega zakona po 24 letih konec. Iz tega pa Nicole nikakor ne namerava odkorakati praznih rok, saj je na svojo stran nemudoma pridobila neizprosno odvetnico zvezdnikov, ki je skozi ločitvene viharje vodila tudiinLe nekaj dni, preden je raper pristal v bolnišnici, sta se zdaj odtujena zakonca dajala na sodišču. Zaradi premoženja, kakopak. V letih še žive ljubezni je bila Nicole namreč vajena življenja na veliki nogi, saj naj bi njuni življenjski stroški znašali skoraj dva milijona evrov na mesec, z razhodom pa je bila nenadoma prisiljena pošteno zategniti pas. Kajti čeprav je bivšega poskušala prepričati, naj ji plačuje po 1,6 milijona na mesec, ji ta od poletja na račun polaga le »skromnih« 245 tisočakov. Sodnik pa je tudi že zavrnil njen zahtevek po enkratnem petmilijonskem znesku, s čimer bi pokrila stroške odvetnice, ter še dober milijon za stroške, povezane z ločitvijo. V prvi vrsti naj bi si s tem želela zagotoviti dobre varnostnike, saj meni, da bi bila njena varnost sredi ločitve lahko ogrožena.Zaradi glasbenikovega zdravstvenega zapleta se bo ločitveno dogovarjanje na sodišču nadaljevalo šele sredi aprila. Vseeno pa se je dogodil nepričakovan premik. Zvezdnik je zdaj skoraj že bivši ženi kar na bolnišnični postelji namreč podpisal začasen dogovor, po katerem ji bo izplačal enkraten znesek v višini 1,6 milijona. S tem naj bi krila nepričakovane stroške do tedaj, ko se jima uspe dogovoriti o končnem znesku preživnine in ločitvene odpravnine. Pri tem pa ostaja odprto vprašanje, ali bo sodnik potrdil veljavnost predporočne pogodbe ali ne. Zvezdnik namreč na eni strani zatrjuje, da sta podpisala takšno, ki zagotavlja, da v primeru ločitve ne izgubi svojega premoženja.Nicole – po izobrazbi odvetnica – pa na drugi strani zatrjuje, da je neveljavna, saj da je bila v podpis prisiljena. »Temu sem se upirala, a nazadnje so me stisnili v kot in mi ni preostalo drugega, kot da jo podpišem,« je dejala in nadaljevala, da je Andre po dveh letih zakona spoznal, da je bilo njegovo ravnanje napačno. »Pred mano je strgal več kopij pogodbe in od tedaj sva živela v prepričanju, da je bil predzakonski dogovor izničen.«