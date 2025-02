O trojčku z najboljšo prijateljico in groznem obžalovanju: slavna lepotica o intimnem življenju

Lottie (Charlotte) Moss, mlajša sestra Kate Moss, je ponovno šokirala javnost, ko je na televiziji priznala, da se je enkrat med divjo zabavo po koncertu v Los Angelesu udeležila trojčka z ameriškim raperjem, prav tako je razkrila, da to zanjo ni bila prva tovrstna izkušnja, piše The Sun.

V trojčku je bila namreč tudi s svojim fantom in najboljšo prijateljico, kar je kasneje grozno obžalovala.

Lottie Moss, zvezdnica Netflixove oddaje Celebrity Bear Hunt, je stara 27 let, ukvarjala se je z manekenstvom, nastopala je v več resničnostnih oddajah in je prisotna na platformi OnlyFans.

Kot je povedala, se je udeležila koncerta znanega glasbenika. Po nastopu jo je ta povabil v svojo vilo.

»Vedve, gor, je rekel, na koncu sva končali v trojčku.« Ni pa razkrila, kdo je bil ta glasbenik, niti kdo je bila tretja oseba.

Lottie je bila v zvezi z udeležencem resničnostne oddaje Otok ljubezni Adamom Collardom, bivšim zvezdnikom serije Made in Chelsea Alexom Myttonom in Tristanom Evansom iz skupine The Vamps.

Že v preteklosti je sledilcem na družbenih omrežjih razkrivala, da je spala z veliko ljudmi, ena od v nizu bogatih spolnih izkušenj je tudi fenomenalen trojček s prijateljico in raperjem.

»Zgodaj sem začela hoditi ven in se zabavati z moškimi, a sedaj sem se umirila,« je priznala pred tremi leti.

Povedala je, da sta bila z bivšim fantom Alexom pogosto v trojčku, nekoč se jima je pridružila njena prijateljica:

»Bilo je čudno, ker je bila moja prijateljica, situacija je postala zelo neprijetna, šla sem iz sobe, onadva pa sta nadaljevala.

Posvečal ji je veliko pozornosti. Sedela sem v kotu, jokala in kadila cigareto. Bil je grozen trenutek. Kasneje je prišel z rožo in rekel: Bil sem preveč pijan, da bi se spomnil,« je povedala.

Pogosto na zdravljenju

Zaradi drog in depresije je bila večkrat na rehabilitaciji. V oddaji pripoveduje o neuspešnem odvajanju od prepovedanih substanc in zdravljenju depresije.

»Zaradi drog in depresije sem bila uničena. Popolnoma otopela. Nisem čutila ničesar. Ni mi bilo mar, ali bom živela ali umrla. Še naprej bi propadala, če mi mama ne bi rekla: Moraš na zdravljenje.«

Pojasnila je, da ji je rehabilitacija pomagala, da se je počutila bolje, a v bistvu ni delovala.

Na sestro se ni mogla zanašati

Povedala je, da preden je vstopila v svet mode, ni jemala drog in ni pila alkohola. Nikoli ni mogla težav zaupati svoji polsestri Kate, saj so bile nenehne primerjave z njo zanjo ogromno breme.

»Zelo zgodaj sem se začela opirati na alkohol in drogo. To je bil moj mehanizem za spopadanje z resničnostjo, in tega v modni industriji ne manjka. Ljudje na visokih položajih so mi zelo mladi dajali droge in alkohol. Govorim o dogodkih v visoki modi, sediš v apartmaju na vrhu hotela z ljudmi, ki delajo za znano blagovno znamko, in oni se drogirajo skupaj s tabo. Z devetnajstletnico.«

»Sedaj se mi zdi to neverjetno ... To se ne bi smelo dogajati v nobeni industriji. Dejstvo je, da nihče ni rekel, da se to ne bi smelo dogajati, da ne bi smeli spodbujati zaposlenih k uporabi drog.

Želeti bi si morali, da so v vrhunski formi, da zjutraj vstanejo in gredo na trening, namesto tega pa se je vse vrtelo okoli alkohola,« je še zaupala.