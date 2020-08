O migrantski krizi za 2,5 milijona evrov

Banksy se je takole lotil globalne begunske krize. FOTO: Sothebys.com

Triptih angleškega umetnika– politično zaznamovano delo o globalni migrantski krizi, eno najbolj perečih tem 21. stoletja je ustvaril na treh najdenih oljih na platnu – so na dražbi avkcijske hiše Sotheby’s v Londonu prodali za 2,2 milijona funtov (2,5 milijona evrov), denar je namenjen bolnišnici v Betlehemu. Na dražbi so prodajali tudi dela slavnih mojstrovinTri tradicionalno uokvirjena dela z naslovom Mediterranean Sea View 2017 (Sredozemski razgled 2017) se zdijo kot romantične morske podobe, toda boje in oranžni rešilni jopiči govorijo drugačno zgodbo. Triptih je bil ocenjen na 800.000–1,2 milijona funtov (1,3 milijona evrov), po končnem spopadu dveh anonimnih tekmecev pa prodan za 2,2 milijona funtov. Gre za drugo najvišjo ceno za delo tega umetnika, je sporočila dražbena hiša. Slike so nastale za hotel The Walled off, ki se baha z najslabšim razgledom katerega koli hotela na svetu: gleda namreč na zid, ki ločuje Izrael od Palestine. V avli so visele od leta 2017, zdaj pa so jih prodali na dražbi, da bi zbrali denar za novo enoto, kjer zdravijo paciente po možganski kapi, ter nakup opreme za otroški rehabilitacijski center.No, dražba z naslovom od Rembrandta do Richterja je postavila tudi nov rekord za Rembrandtovo delo, avtoportret iz leta 1632, ki so ga prodali za 14,5 milijona funtov (približno 16 milijonov evrov); gre za enega od le treh slikarjevih avtoportretov v zasebnih rokah in verjetno edinega, ki je oziroma bo prišel na trg.Na prodaj sta bila še redka Picassova risba njegove ljubimke in muzeter delo, ki ga je prodajala letalska družba British Airways, da bi pomagali podjetju v času koronavirusne krize; delo je bilo ocenjeno na 800.000–1,2 milijona funtov, prodano pa za 1,9 milijona funtov (2 milijona evrov).Skupno je avkcijska hiša dražila 70 del, avkcija je potekala v živo, prek spleta, potencialni kupci pa so bili z vsega sveta, dražili so tudi iz New Yorka in Hongkonga.