O kraljici med epidemijo, nova biografija bo razkrila vse

Kraljica Elizabeta II. je vajena, da se o njej vedno govori in piše, o njenem življenju je bilo posnetih že ogromno dokumentarnih in igranih filmov ter serij, ravno te dni pa je zeleno luč za izid dobila še ena biografija, ki bo na knjižne police predvidoma prišla v prvi polovici maja.

Napisala jo je Angela Kelly, ki kraljico in njeno družino zelo dobro pozna, saj je na dvoru zaposlena že skoraj 30 let, v njej pa bo govor tudi o času, ki ga je Elizabeta II. preživela zaprta v dvorec zaradi epidemije, ter o tem, kako se je spopadala z moževo smrtjo in se pripravljala na njegov pogreb.

Ke r nikogar niso spustili blizu, jo je prvič v življenju ostrigla kar njena stilistka in asistentka.

Kellyjevi je objavo dovolila kraljica osebno, v knjigi pa ne bo manjkalo tako žalostnih kot bolj radostnih in šaljivih anekdot. Med slednje spada denimo ta, v kateri se Angela Kelly spominja časa med epidemijo, ko so kraljici iz strahu pred okužbo še bolj omejevali svobodo in spremljali vsak njen korak.

Ker vedno urejena Elizabeta ni smela k frizerju niti nikogar niso spustili k njej, je morala za škarje poprijeti Kellyjeva, kar se, kot se spominja, ni zgodilo še nikoli v zgodovini. Čeprav je Angela pri kraljici začela delati kot stilistka, pa se je nabor njenih obveznosti z leti močno razširil in pogosto je bila tudi njena osebna asistentka in svetovalka, sešila je tudi krstno obleko za princa Georgea in o kraljici napisala že dve biografiji. V obe je vključila njune pogovore, ki se v glavnem vrtijo okrog nakita, ličenja in oblek, ter razkrila nekaj trikov, ki se jih poslužuje, da bi bila kraljica na uradnih dogodkih videti čim bolje.

Tako so bralci denimo že lahko izvedeli, da ji bogate večerne toalete z veliko kristali dodatno podloži, da je okrasje ne bi motilo med dolgotrajnim sedenjem, v robove kril pa ji všije posebne uteži, da je ne bi presenetil piš vetra, ki bi ji ga lahko dvignil.