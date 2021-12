O.J. Simpson je svoboden mož

Nekdanjemu zvezdniku ameriškega nogometa in igralcu O.J. Simpsonu se je v torek iztekla pogojna kazen in je zdaj popolnoma svoboden, poročajo tuje tiskovne agencije. O.J. Simpson je bil pogojno izpuščen leta 2017, potem ko je zaradi sodelovanja v oboroženem ropu in ugrabitvi leta 2007 devet let preživel v zaporu v Nevadi.

Danes 74-letni Simpson je bil leta 2008 obsojen na zaporno kazen od devetih do 33 let, ker je v Las Vegasu z oboroženimi kolegi vdrl v hotelsko sobo dveh zbiralcev športnih predmetov ter zahteval nazaj svoje spominke, saj naj bi mu ti pripadali.

Policija jih je aretirala, tožilstvo pa je nato krivdo naprtilo Simpsonu, medtem ko so njegovi sostorilci v zameno za nižjo kazen pričali proti njemu. Porota ga je spoznala za krivega, sodnik pa mu je po mnenju nekaterih izrekel močno pretirano kazen - 33 let zapora, kar je najvišja zagrožena kazen za oborožen rop in napad.2

Odbor za pogojne izpuste mu je pot na prostost nato soglasno odobril julija 2017, 6. decembra letos pa mu je sklenil še predčasno zaključiti pogojno kazen, ki naj bi sicer trajala do 9. februarja 2022.

Razdeljeni zaradi sojenja

O.J. Simpson je bil poleg igralca ameriškega nogometa tudi filmski igralec, vendar pa je najbolj »zaslovel« leta 1994, ko ga je policija preganjala po cestah Los Angelesa v neposrednem prenosu. Bežal je s kraja umora svoje soproge Nicole Brown in njenega novega fanta Ronalda Goldmana.

Obtožen je bil dvojnega umora, a je sanjska ekipa odvetnikov na sojenju leta 1995, ki je bilo deležno ogromne medijske pozornosti, dosegla njegovo oprostitev. Družini pokojnih sta ga nato tožili civilno ter zmagali, Simpson pa je moral zaradi več kot 33 milijonov dolarjev visoke odškodnine razglasiti osebni stečaj.

Sojenje je takrat močno razdelilo Američane. Nekateri, predvsem temnopolti, so verjeli v njegovo nedolžnost in ga videli kot žrtev rasizma, medtem ko so številni še danes prepričani, da je ušel zasluženi kazni. Sam je vedno vztrajal, da ni kriv umorov.