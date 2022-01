Seksi nogometni sodnici ukradli eksplicitne posnetke: Moje življenje je pekel (FOTO)

Ob mnogih moških kolegih si pot med nogometnimi sodniki že nekaj časa vtira 22-letna Italijanka Diana Di Meo. Italijanka ima samo na instagramu preko 80.000 sledilcev, tam pa objavlja zelo seksi fotografije.

Lepa sodnica sodi v nižjih ligah, a nedavno je doživela hud šok. Na družabnih omrežjih so so namreč pojavili njeni eksplicitni posnetki in fotografije.

Nekdo ji je namreč vdrl v mobilni telefon in ob tem je pretresena povedala: »Dva tedna trpljenja sta za menoj. Ne vem kdo stoji za tem, domnevam da so mi vdrli v telefon in prišli do teh posnetkov in fotogafij. Mogoče pa je tudi, da sem nekje pustla telefon brez nadzora in to je bilo dovolj, da je moje življene postalo pekel. Sem žrtev zločina in sem to tudi prijavila policiji,«.