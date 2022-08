Novopečeni očka Petar Grašo pristal na infuziji

Petar Grašo in Hana sta se nedavno razveselila deklice. Pevec je bil v Zagrebu, ko je Hana odbrzela v splitsko porodnišnico. Deklica, ki ji je ime Alba je že doma in uživa v objemu staršev, seveda pa je slavni pevec, kljub rojstvu hčerke močno vpet v svojo pevsko kariero in prav poletje je čas, ko nastopa na številnih odrih.

Tempo življenja pa ga je privedel do izčrpanosti in zato si je pred nastopom na Korčuli privoščil infuzijo, da si je malo opomogel. Oboževalce miri, da je to stalna praksa in da se je tega posluževal že v preteklosti, poroča 24sata.

Sicer pa Petar uživa v novi vlogi očeta, kar je potrdil že pred časom: »Nikogar, ki bo postal mati ali oče, tega ne bi smelo biti strah. To je namreč najslajše pričakovanje. V življenje namreč prihaja nekaj novega, novo bitje, najlepši pečat, ki ga lahko daš svojemu življenju. Tega me ni strah!« je v dneh pred prihodom hčerke dejal zvezdnik.