Novoletno zaobljubo izpolnila pred rokom

Smrtonosna dieta

Shujšala je. Zdravo. Vseeno pa ni na najnižji točki teže doslej, čeprav se v tisti čas nikakor ne bi vrnila. »Najbolj suha sem bila, ko sem zbolela za malarijo. Ko sem se vrnila iz bolnišnice, so me vsi spraševali, kako mi je uspelo. Moj odgovor pa je bil – tako, da sem skoraj umrla.«

Enkrat na teden greši

Bližnji so želeli, da ostanem debelinka. Morda niso želeli, da bi bila končno srečna.

Vrnila se je na začetek. V avstrijsko letovišče, kjer strokovnjaki pomagajo gostom, da obogatijo svojo prehrano z več sveže zelenjave, ribami in polnovrednimi žiti ter zmanjšajo vnos sladkorja in glutena. »Po obisku sem se počutila bolje. Zato sem si napisala pisemce, v katerem sem si obljubila, da bom v prihajajočem letu dala vse od sebe, da zaobjamem bolj zdrav življenjski slog. Odločila sem se, da bo leto 2020 moje leto zdravja!« si je pred približno enim letomprišepnila novoletnozaobljubo. Zdaj se je vrnila na kraj zločina, v letovišče, kjer je sprejela to pomembno odločitev. A z 28 kilogrami manj! In, kar je verjetno pomembneje, z bolj zdravim odnosom do hrane in na novo odkrito ljubeznijo do telesne vadbe, ki je v minulem letu postala del vsakdana. »Nikoli ni šlo za to, da bi bila suhica. Da bi se stlačila v določeno nizko konfekcijsko številko. Le priznala sem si, da s svojim telesom nisem ravnala dobro, in sem želela postati bolj zdrava,« je dejala nekdaj (pre)okrogla avstralska igralka, ki je z dobrih sto kilogramov prišla na zastavljeno težo 75 kil. »Cilj dosežen! In to debel mesec pred postavljenim rokom!« Rebel srečno žari nekje med avstrijskimi zasneženimi vršaci. A priznava, da je dosegla zgolj telesni cilj, najtežji del je namreč še pred njo. Izkoreniniti mora namreč globoke vzorce slabe samopodobe in nizke samozavesti.Vedela je, da pomembnih sprememb ni moč doseči čez noč. A je vztrajala. Korak za korakom. Dan za dnem. Pod budnim očesom osebnega trenerja je začela telovaditi šestkrat na teden, pri tem pa odkrila strast do pohodništva. Držala se je diete, po kateri ni prekoračila 1500 kilokalorij vnosa na dan. »A ne pozabite, treba se je tudi pocrkljati,« je priznala, da se enkrat na teden vseeno pregreši s kakšno izbrano sladico.Ob počasnem in nadzorovanem klestenju kilogramov se je začela zazirati globoko vase in se spraševati, kje je srž tega, da je že približno dve desetletji pretežka. »Svoje kile sem nosila kot ščit pred ljudmi, da jih nisem spustila čisto k sebi,« danes ve. Kot tudi da je bila hrana, predvsem sladice, njen način spopadanja s stresom.»Obožujem sladko, sladice so moja šibka točka. Seveda sem tudi v preteklosti poskušala shujšati, preizkusila sem tisoč in eno dieto, tokrat pa ugotovila, da se moram tega lotiti bolj celovito. Ugotovila sem namreč, da sem čustvena jedka, tudi prenažirala sem se. Hrana je bila moja uteha pri spopadanju s stresom in vsem, kar prinese slava. Zato sem naslovila tudi mentalno plat debelosti. Razčlenjevala sem, zakaj hujšati, se spraševala, zakaj se ne cenim dovolj. In to je najtežja plat vsega. Se naučiti imeti samega sebe rad. Na tem še vedno trdo delam.«Njen cilj je bil 75 kilogramov, čeprav ni bila tako pomembna številka. Potrebovala je le oprijemljiv cilj. »Ponosna sem nase. Zdaj je v mojem življenju naposled ravnovesje.« In pri zdravem življenju bo vztrajala. Še vedno se bo redno gibala, dopustila si bo sicer višji vnos kalorij, »a sladkorju in ogljikovim hidratom se bom poskušala čim bolj ogibati«.