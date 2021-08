Novo ponižanje za krono

Andrew in Virginia Roberts sta se med drugim srečala na orgiji na Epsteinovem karibskem otoku. FOTO: Marco Bello/Reuters

Večmilijonska odškodnina

Bilo je pred 20 leti Virginia Roberts je princa Andrewa spoznala leta 2001 v Londonu, v hiši Epsteinove pajdašice Ghislaine Maxwell. Takrat sta po njenih navedbah tudi prvič skočila med rjuhe, česar pa sama ni želela, to naj bi ji ukazal Epstein. Zgodba se je kmalu ponovila v Epsteinovi vili v New Yorku, tretjič in zadnjič pa je bila s princem na eni od orgij na Epsteinovem zasebnem karibskem otoku.

Dve slabi možnosti

Sarah Ferguson je poznala Ghislaine Maxwell. FOTO: Getty images

Komaj se je nekoliko polegel prah okrog prijateljevanja princain obsojenega pedofila, ko ga je ponovno dvignila ena od Epsteinovih žrtev. Kaj lahko se namreč zgodi, da bo Robertsova še ta teden na newyorško sodišče vložila tožbo zoper Andrewa, ki ga je spoznala prav prek Epsteina. Vojvoda Yorški sicer že ves čas vztraja, da Robertsove nikoli ni osebno spoznal, še manj z njo skočil med rjuhe, kot pravi sama, pri tem pa se požvižga na to, da obstaja fotografija, na kateri pozira z nasmejanim dekletom. Tudi v Buckinghamski palači so prinčeve izjave podprli in dodali, da so vsakršne drugačne trditve »napačne in brez vsakršne osnove«. Nekdanjega moža je podprla tudi, ki je že pred časom dejala, da je »stoodstotno prepričana, da Andrew govori resnico, in da nikakor ni bil vpleten v škandal«. »O Andrewu vem vse, zame je čudovit človek in niti najmanj ne dvomim o njegovi poštenosti,« je še dodala.Sedemintridesetletna Virginia Roberts, ki je bila, ko je spoznala princa, mladoletna, medtem trdi, da jo je Epstein prisilil v seks, in to kar trikrat, zaradi česar naj bi zdaj od Andrewa terjala večmilijonsko odškodnino. To je potrdil njen odvetnik: »Obtožbe se nanašajo na spolno zlorabo ter fizično in čustveno trpljenje, ki ga je gospa Roberts doživljala kot posledico občevanja z vojvodo Yorškim.« Virginia Roberts je bila takrat stara 17 let. Občutljivo obdobje, ki v Veliki Britaniji že velja za starost, ko se ima oseba za dovolj zrelo, da lahko privoli v spolni odnos, v Združenih državah Amerike pa je za to določena starost 18 let. Mnogi sklepajo, da je prav to tudi razlog, da se je Robertsova odločila morebitno tožbo vložiti v ZDA.Če bo grožnjo tudi uresničila, bo proces velika sramota ne le za vojvodo, ampak celotno kraljevo družino. Tožilstvo bo namreč zagotovo zahtevalo, da stopi na prostor za priče, kjer bo moral podrobno pojasniti svoje spolne prakse, lahko pa od njega zahtevajo tudi izročitev zasebnih sporočil in elektronskih pisem, vse to pa najverjetneje ne bo ostalo skrito pred javnostjo.Ko je Robertsova, ki je medtem postala mama dveh otrok in se preselila v Avstralijo, leta 2015 vložila tožbo proti Epsteinovi partnerici, se je vse skupaj končalo s poravnavo, kljub temu pa so lani v javnost prišle vse podrobnosti spolnega življenja Maxwellove, kar je bilo zanjo več kot neprijetno. »Andrewa bi takšen scenarij uničil. Pravzaprav je povsem vseeno, kaj se zgodi, ko bo tožba enkrat vložena, je konec z njim. Če se odloči, da se bo boril, bo moral tožilstvu predati dokaze, ki bodo prej ali slej postali javno dostopni, če pa se odloči, da bo vse skupaj ignoriral, ga lahko spoznajo za krivega v njegovi odsotnosti, kar bo katastrofa za njegov ugled v javnosti,« je britanskim časnikom pojasnil vir blizu kraljeve družine. Za zdaj je Andrew, kot kaže, izbral slednje. Ker v soboto poteče rok, do katerega lahko po newyorškem zakonu, ki ščiti otroke, žrtve zlorab, Robertsova še vloži tožbo, je Boies prinčevim odvetnikom pred nekaj tedni poslal že drugo pismo, v katerem jim je v podpis ponudil sporazum, s katerim bi omenjeni rok podaljšali, s tem pa bi imeli obe strani več časa za pogajanja. Odgovora ne na prvo ne na drugo pismo ni dobil.